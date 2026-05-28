У Львові та області буде хмарна погода, потепління синоптики наразі не прогнозують

У п’ятницю, 29 травня, у Львові та області буде хмарна погода, потепління синоптики наразі не прогнозують, але мають вщухнути штормові вітри, вночі можливі заморозки. Детально про прогноз розповіли у львівському гідрометцентрі.

Як вказано у прогнозі синоптиків, 29 травня погоду визначатиме східна периферія антициклону над Європою.

Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 29 травня, буде мінлива хмарність. Вночі – місцями короткочасний дощ, гроза, вдень – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 1–6°С, подекуди на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозки 0–2°С, вдень – 15–20°С тепла.

Прогноз для Львова: у п’ятницю, 29 травня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 3–5°С, вдень – 17–19°С тепла.

