Спека у країнах західної Європи – це не прогноз для України

У Європі очікується аномально спекотна погода, а температура повітря місцями сягатиме 38°С тепла. В Укргідрометцентрі розповіли, чи зачепить хвиля спеки Україну.

Як повідомляв ZAXID.NET, синоптики попередили про хвилю аномальної спеки, яка накриє Європу. Наприкінці травня 2026 року температура повітря у Великій Британії, Іспанії та Франції поб’є місячні рекорди.

Причиною аномального потепління стане потужний антициклон, або так званий «тепловий купол». За прогнозами метеорологів, температура перевищуватиме звичайні показники на 5–11°С.

У Лондоні та інших регіонах Великої Британії температура може сягнути 33°С. У Парижі температура повітря може зрости приблизно до 31°С тепла, а на південному заході країни місцями досягне 35°С тепла. Найекстремальніша спека очікується в Іспанії. У деяких районах країни температура повітря може зрости до 38°С.

В Укргідрометцентрі повідомили, що спека у країнах західної Європи – це не прогноз для України. Синоптики повідомили, до якої погоди варто готуватись в Україні наприкінці травня.

«На противагу західній Європі, на територію України буде поширюватися прохолодне повітря зі Скандинавії. Погода буде переважно комфортною +21…+27°. Подекуди проходитимуть короткочасні дощі та грози. А наприкінці травня температура знизиться і буде нижчою від кліматичної норми для цієї пори», – повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що раніше ZAXID.NET розповідав, що літо 2026 року може мати безпрецедентні температурні аномалії у різних країнах. Незабаром також може стартувати фаза Ель-Ніньйо – кліматичний феномен аномального підвищення температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану на 5–9°C, що виникає раз на 2–7 років і може тривати до року. У цей період на Землі фіксують хвилі спеки, повені, посухи тощо.