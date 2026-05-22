Тулсі Габбард заявила про відставку з посади директорки Нацрозвідки США

Директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Америки, 45-річна Тулсі Габбард заявила, що йде у відставку. Про це у пʼятницю, 22 травня, повідомив телеканал Fox News.

Тулсі Габбард повідомила президента США Дональда Трампа про рішення піти у відставку під час зустрічі в Овальному кабінеті. Fox News отримав доступ до офіційного листа Габбард, у якому вона подякувала Дональду Трампу за довіру та пояснила, що ухвалила рішення про звільнення через хворобу чоловіка. Вона працюватиме до 30 червня.

«На жаль, я мушу подати заяву про відставку, яка набуває чинності 30 червня 2026 року. У мого чоловіка, Авраама, нещодавно діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток. Він зіткнеться з серйозними викликами в найближчі тижні та місяці. На цей час я мушу відійти від державної служби, щоб бути поруч із ним і повністю підтримувати його в цій битві», – йдеться у листі Тулсі Габбард.

Лист Тулсі Габбард

У листопаді 2024 року Дональд Трамп після перемоги на президентських виборах оголосив Тулсі Габбард кандидаткою на посаду директорки Національної розвідки, а в лютому 2025 року вона офіційно обійняла цю посаду. Тулсі Габбард родом із Гаваїв. Вона служила в Іраку, є підполковницею резерву США, а також колишньою конгресвумен від Демократичної партії. У 2022 році вона вийшла з партії, назвавши її «елітарною кабалою розпалювачів війни», а в жовтні 2024 року приєдналася до Республіканської партії.

Тулсі Габбард також відома проросійськими заявами. У квітні 2022 року Центр протидії дезінформації при РНБО звертав увагу, що вона активно транслює кремлівські наративи. Зокрема, Габбард виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну нібито багаторічними провокаціями. Також вона стверджувала, що еліта США «руками українців хоче вбити якомога більше росіян». Крім того, Тулсі Габбард заявляла, що в Україні нібито існують біолабораторії, де розробляють зброю масового ураження. Також вона неодноразово висловлювалась проти допомоги Україні.