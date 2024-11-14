Тулсі Габбард приєдналася до Республіканської партії за місяць до президентських виборів

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який продовжує формувати власну адміністрацію, оголосив свою кандидатку на пост голови Національної розвідки. Нею стала політикиня та колишня офіцерка розвідки Тулсі Габбард, відома поширенням російської дезінформації та пропаганди проти України.

У середу, 13 листопада, телеканал Fox News із посиланням на заяву Трампа повідомив, що той затвердив її кандидатуру на посаду директорки Нацрозвідки. 43-річна Тулсі Габбард – колишня конгресвумен від Демократичної партії та підполковниця резерву, яка служила в Іраку. У 2022 році вона вийшла з Демпартії, назвавши її «елітарною кабалою розпалювачів війни», та стала незалежною кандидаткою, а за місяць до президентських виборів у США приєдналася до республіканців.

«Як колишній кандидат у президенти від Демократичної партії, вона має широку підтримку в обох партіях – тепер вона горда республіканка! Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її видатну кар’єру, у нашу розвідувальну спільноту, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир силою. Тулсі змусить усіх нас пишатися», – заявив Дональд Трамп.

Габбард може замінити на посаді директора розвідки від демократів Авріл Хейнс. Під час перебування на посаді вона має здійснювати нагляд за національною розвідувальною програмою, а також консультувати президента з безпекових питань.

Зазначимо, Тулсі Габбард виступає проти військової підтримки України та підтримує російські наративи щодо неї. Так, у квітні 2022 року Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії, поширюючи тези кремлівської пропаганди.

Зокрема, політикиня розповідала, що США нібито «самі винні у військовій агресії» Росії, оскільки «провокували» Росію впродовж багатьох років, а також поширювала кремлівську тезу про те, що головуючі еліти США намагаються «вбити руками українців якомога більше росіян».

Попри звинувачення у зв’язках із Росією та безпосередньо з російським президентом Владіміром Путіним, Габбард продовжувала виступати в ролі експертки американського телеканалу Fox News, який підтримує Трампа. В ефірі Тулсі Габбард поширює конспірологічні теорії та активно дезінформує глядачів про начебто наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.

До слова, у 2018 році Габбард звинуватила Польщу та Україну нібито в антисемітизмі, звеличуванні нацизму та запереченні Голокосту. Тоді Асоціація єврейських громад (ВААД) спростувала ці звинувачення та назвала дії Габбард «антиукраїнською дифамацією», яку використовують росіяни.

Крім того, політикиня таємно зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом. Цю зустріч вона назвала «місією зі встановлення фактів» та відмилась назвати Асада військовим злочинцем.

Із повним переліком кандидатів до адміністрації Дональда Трампа можна ознайомитися тут.