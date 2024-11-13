Новий орган співпрацюватиме з Білим домом та його адміністративно-бюджетним управлінням

Дональд Трамп призначив Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності. Про це Трамп 13 листопада повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Я радий оголосити, що великий Ілон Маск, працюючи разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності (DOGE)», – йдеться у повідомленні.

На думку Трампа, вони допоможуть його адміністрації демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкові регулювання та марнотратні витрати й реструктуризувати федеральні агентства.

Ілон Маск, коментуючи своє призначення, зазначив, що їхня робота спричинить ударну хвилю по всій системі, і по кожному, хто причетний до державного марнотратства.

Новий орган співпрацюватиме з Білим домом та його адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ. За словами новобраного президента, до 4 липня 2026 року, коли буде відзначатися 250-річчя прийняття Декларації незалежності США, країна отримає від департаменту «чудовий подарунок у вигляді меншого уряду, якому буде властива більша ефективність».

Додамо, що пліч-о-пліч з Маском у цьому департаменті працюватиме Вівек Рамасвамі. Це американський підприємець, письменник та консервативний політичний діяч.

Під час передвиборчої кампанії Трампа, Рамасвамі підтримав заборону на аборти на рівні штату після шести тижнів та зазначав про підтримку розширення повноваження президента та розформування більшої частини федерального уряду.

Формування команди Дональда Трампа

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує формувати свою команду. 11 листопада він назвав ім’я кандидатки на пост посла США в ООН. Нею стала головна збирачка коштів для Республіканської партії та союзниця Трампа Еліз Стефанік, яка має низький рівень підтримки України.

12 листопада повідомляли, що очільником Державного департаменту призначать Марка Рубіо, а на посаду радника з питань нацбезпеки – Майка Волтца.

Раніше Трамп оголосив, що не запросив до своєї адміністрації колишнього держсекретаря Майка Помпео та експредставницю США в ООН Ніккі Гейлі. Обидвоє політиків виступали за продовження допомоги Україні у війні проти Росії.