Еліз Стефанік виступала із критикою ООН через позицію організації щодо Ізраїлю

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує формувати свою команду та назвав ім’я кандидатки на пост посла США в ООН. Нею головна збирачка коштів для Республіканської партії та союзниця Трампа Еліз Стефанік, яка має низький рівень підтримки України.

Про висування Стефанік у кандидатки на пост посла в ООН повідомив у понеділок, 11 листопада, сам Дональд Трамп у коментарі CNN. 40-річна конгресвумен відома своєю критикою ООН та раніше закликала до «повної переоцінки» фінансування цієї організації через слухання закликів адміністрації Палестини иключити з ООН Ізраїль.

«Для мене велика честь висунути голову Еліз Стефанік на роботу в моєму кабінеті як представницю США в ООН. Еліз – неймовірно сильний, витривалий і розумний боєць», – повідомив Трамп.

CNN пише, що обрання Стефанік представницею США в ООН свідчить про «більш бойову позицію» країни щодо організації. Республіканка може замінити на посаді представницю Демократичної партії Лінду Томас-Грінфілд, яка представляє США в ООН з 2021 року.

Зазначається, що Еліз Стефанік у 2014 році обрали до Конгресу від Нью-Йорку, коли тій було 30 років – тоді політикиня стала наймолодшою жінкою, обраною до Конгресу. До 2016 року Стефанік критикувала Дональда Трампа, проте згодом змінила свою позицію та стала на його захист під час першої спроби його імпічменту. До слова, тоді проти Трампа свідчили брати-близнюки з України, один з яких отримав посаду сенатора в листопаді 2024 року.

За даними проєкту «Республіканці за Україну», рівень підтримки України з боку Еліз Стефанік залишається низьким. Зокрема, політикиня голосувала проти закону про додаткові асигнування на безпеку України у 2024 році та виступила за поправку до закону про нацоборону, яка мала б скасувати допомогу Україні на 300 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив, що не запросив до своєї адміністрації колишнього держсекретаря Майка Помпео та експредставницю США в ООН Ніккі Гейлі. Обидвоє політиків виступали за продовження допомоги Україні у війні проти Росії. Зокрема, Ніккі Гейлі під час внутрішньопартійних виборів у кандидати в президенти, змагаючись із Трампом, неодноразово наголошувала, що перемога України у війні з Росією відповідає інтересам Сполучених Штатів, а Майк Помпео виступав за негайний вступ України до НАТО.

Зазначимо, Дональд Трамп має сформувати нову адміністрацію до своєї інавгурації 20 січня 2025 року. Повний список тих, хто увійде до республіканської адміністрації, наразі невідомий.