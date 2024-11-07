Євген Віндман під час передвиборчого виступу у Вірджинії

Представник Демократичної партії США, підполковник та уродженець України Євген Віндман став обраним конгресменом від Вірджинії. Віндман відомий тим, що разом зі своїм братом викрив президента США Дональда Трампа у тиску на президента України Володимира Зеленського для втручання у виборчу кампанію 2019 року – телефонна розмова президентів стала причиною оголошення першого імпічменту Дональду Трампу, повідомили 7 листопада New York Times та Associated Press.

49-річний уродженець Києва Євген Віндман переміг у Вірджинії, обійшовши представника Республіканської партії Дерріка Андерсона з незначною перевагою. Віндман замінить на посаді конгресвумен-демократку Ебігейл Спанбергер.

«Це свідчення сили американського досвіду: іммігрант, який утік від радянського режиму і приїхав до цієї великої країни з менш ніж 800 доларів у кишені, тепер буде тут обраним конгресменом Палати представників США», – сказав Євген Віндман.

Євген Віндман – юрист, підполковник армії США у відставці, а також брат-близнюк Александра Віндмана, разом із яким свідчив у суді проти експрезидента США та новообраного президента Дональда Трампа. Так, справі про імпічмент Трампа 2019 року Віндман, який тоді обіймав посаду радника в Раді нацбезпеки США, розповів про скандальну телефонну розмову Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

За свідченнями Віндмана, Трамп міг тиснути на Зеленського, щоб Україна розслідувала дії Джо Байдена, з яким Трамп тоді боровся за президентський пост. Після виступу Віндманів у суді США кваліфікували справу як тиск на іноземного лідера для втручання у передвиборчу кампанію, що є неприпустимим зловживанням повноважень президента. Телефонна розмова із Зеленським стала причиною оголошення Дональду Трампу першого імпічменту, який все ж не відбувся.

Зазначається, після свідчень братів Трамп звільнив Євгена Віндмана з Ради національної безпеки, а його брат Александр пішов у відставку зі Збройних сил США через «кампанію зі цькування, залякування й помсти» з боку президента.

У своїй політичній роботі Євген Віндман зосередився на боротьбі проти заборони абортів. Крім того, політик виступає проти протрампівського руху MAGA, який вважає загрозою для демократії.