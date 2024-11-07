До Конгресу США пройшов українець, який викрив скандальну розмову Трампа із Зеленським
Євген Віндман із братом-близнюком свідчив проти Дональда Трампа у справі про тиск на українського президента
Представник Демократичної партії США, підполковник та уродженець України Євген Віндман став обраним конгресменом від Вірджинії. Віндман відомий тим, що разом зі своїм братом викрив президента США Дональда Трампа у тиску на президента України Володимира Зеленського для втручання у виборчу кампанію 2019 року – телефонна розмова президентів стала причиною оголошення першого імпічменту Дональду Трампу, повідомили 7 листопада New York Times та Associated Press.
49-річний уродженець Києва Євген Віндман переміг у Вірджинії, обійшовши представника Республіканської партії Дерріка Андерсона з незначною перевагою. Віндман замінить на посаді конгресвумен-демократку Ебігейл Спанбергер.
«Це свідчення сили американського досвіду: іммігрант, який утік від радянського режиму і приїхав до цієї великої країни з менш ніж 800 доларів у кишені, тепер буде тут обраним конгресменом Палати представників США», – сказав Євген Віндман.
Євген Віндман – юрист, підполковник армії США у відставці, а також брат-близнюк Александра Віндмана, разом із яким свідчив у суді проти експрезидента США та новообраного президента Дональда Трампа. Так, справі про імпічмент Трампа 2019 року Віндман, який тоді обіймав посаду радника в Раді нацбезпеки США, розповів про скандальну телефонну розмову Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.
За свідченнями Віндмана, Трамп міг тиснути на Зеленського, щоб Україна розслідувала дії Джо Байдена, з яким Трамп тоді боровся за президентський пост. Після виступу Віндманів у суді США кваліфікували справу як тиск на іноземного лідера для втручання у передвиборчу кампанію, що є неприпустимим зловживанням повноважень президента. Телефонна розмова із Зеленським стала причиною оголошення Дональду Трампу першого імпічменту, який все ж не відбувся.
Зазначається, після свідчень братів Трамп звільнив Євгена Віндмана з Ради національної безпеки, а його брат Александр пішов у відставку зі Збройних сил США через «кампанію зі цькування, залякування й помсти» з боку президента.
У своїй політичній роботі Євген Віндман зосередився на боротьбі проти заборони абортів. Крім того, політик виступає проти протрампівського руху MAGA, який вважає загрозою для демократії.