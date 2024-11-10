Дональд Трамп, Нікі Гейлі та Майк Помпео

Експрезидент США та новообраний президент від Республіканської партії Дональд Трамп не запросив до власної адміністрації колишнього держсекретаря Майка Помпео та представницю США в ООН Ніккі Гейлі, яка конкурувала з ним на виборах. Про це Трамп повідомив у неділю, 10 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

«Я не запрошу колишнього посла Ніккі Гейлі або колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується. Я отримав задоволення від співпраці та вдячний їм за роботу в минулому, і я хочу подякувати їм за їх службу нашій країні», – повідомив Дональд Трамп.

Причин, чому політиків не запросили до нової адміністрації, Дональд Трамп не озвучив.

На своїй сторінці в Х Ніккі Гейлі відреагувала на заяву Трампа та сказала, що вдячна за роботу із Трампом та бажає своїм наступникам «великих успіхів у просуванні США». Зазначимо, на момент публікації колишній держсекретар 2016-2019 років Майк Помпео не відреагував на рішення Трампа.

Хто саме увійде до нової адміністрації Білого Дому, наразі невідомо. До інавгурації Трампа 20 січня 2025 року він має сформувати команду. Наразі триває формальна передача влади Білого Дому – Трамп та Байден мають зустрітися 13 листопада.

Обидва політики від Республіканської партії виступали за продовження допомоги Україні у війні проти Росії. Зокрема, Ніккі Гейлі під час внутрішньопартійних виборів у кандидати в президенти, змагаючись із Трампом, неодноразово наголошувала, що перемога України у війні з Росією відповідає інтересам Сполучених Штатів, а Майк Помпео виступав за негайний вступ України до НАТО.