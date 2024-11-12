Обидві посади мають обійняти політики, що належать до яструбиного крила Республіканської партії

Дональд Трамп визначився з кандидатами на дві ключові посади у сфері зовнішньої політики. Про це повідомляють американські медіа, зокрема The New York Times, та «Європейська правда» з посиланням на джерела у США.

Журналісти зауважують, що обидві посади мають обійняти політики, що належать до яструбиного крила Республіканської партії.

За інформацією ЗМІ, на посаду очільника зовнішньополітичного відомства США назначать сенатора від Флориди 53-річного Марка Рубіо. Він є одним із прихильників активної зовнішньої політики Сполучених Штатів й відомий різкою критикою авторитарних режимів, зокрема китайського, іранського та кубинського.

Відомо, що можливий майбутній очільник зовнішньополітичного відомства наполягав на важливості підтримки України, проте був проти виділення Україні та Ізраїлю 95-мільярдного пакета допомоги. У своїх інтерв’ю він висловлював думку, що Україні необхідно зосередитися на досягненні домовленості з Росією, навіть якщо це не поверне всієї окупованої української території.

Ще один сенатор від Флориди Рік Скотт відзначив, що Рубіо відновить американське лідерство у світі

А от радником з питань нацбезпеки може стати конгресмен 50-річний Майк Волтц. Раніше він працював радником у Пентагоні та був керівником одного з підрядників Міноборони США. У Палаті представників він займається темою протистояння Китаю та зменшення залежності від китайських ресурсів.

Волтц критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, однак також виступив проти надання додаткового фінансування на 60 млрд доларів. Він наголошував, що епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась, адже США мають захистити свій південний кордон.

«Цей тягар не може лягати лише на плечі американського народу, особливо коли Західна Європа пасує. Між стратегією Байдена «стільки, скільки потрібно» і тими, хто вимагає «жодного долара для України», має бути політичний простір», – зазначав Волтц.

Нагадаємо, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує формувати свою команду. 11 листопада він назвав ім’я кандидатки на пост посла США в ООН. Нею стала головна збирачка коштів для Республіканської партії та союзниця Трампа Еліз Стефанік, яка має низький рівень підтримки України.

Раніше Трамп оголосив, що не запросив до своєї адміністрації колишнього держсекретаря Майка Помпео та експредставницю США в ООН Ніккі Гейлі. Обидвоє політиків виступали за продовження допомоги Україні у війні проти Росії.