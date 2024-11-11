Трамп спробує посадити Україну та Росію за стіл перемовин

У перші дні на посаді президента США Дональд Трамп розпочне депортацію нелегальних мігрантів та звільнить тисячі держслужбовців, а також спробує посадити за стіл переговорів Україну та Росію. Про це повідомляє Associated Press.



У перший офіційний день президентства Трамп планує почати депортацію нелегальних мігрантів, застосувавши закон про іноземних ворогів. Згідно з ним, очільник може депортувати будь-кого, хто не є американським громадянином і походить з країни, з якою існує оголошена війна або загроза чи спроба вторгнення.

Крім цього, у перші дні він намагатиметься переформатувати федеральний уряд, звільнивши для цього 50 тис. держслужбовців, які працюють як при президентах-демократах, так і при президентах-республіканцях. Трамп же вважає, що вони таємно працюють проти нього.

«Ці чиновники вважаються аполітичними працівниками, чиї знання та досвід допомагають підтримувати функціонування уряду, особливо під час перехідних періодів», – зазначають у матеріалі.

Раніше Трамп також обіцяв після вступу на посаду відразу звільнити Джека Сміта, спеціального прокурора, який веде федеральні справи проти нього: про спробу скасування результатів президентських виборів 2020 року та незаконне зберігання секретних документів. Таким чином, Трамп спробує закрити більшість своїх кримінальних справ.

«Республіканець не зможе помилувати сам себе, але він може спробувати використати свій статус обраного президента, щоб скасувати або зняти судимість за кримінальні злочини», – додають в Associated Press.

Також, за версією видання, цілями Трампа у його політиці будуть ще декілька пунктів:

боротьба з вітряками та зупинення вітроенергетичних проєктів, а також скасування стандартів для компаній, які мають стати більш екологічно чистими;

помилування громадян, які брали участь у заворушеннях в Капітолії 6 січня 2021 року;

скасування захисту трансгендерних учнів від дискримінації в школах. Мова йде про федеральний закон, який ухвалили ще в 1972 році для розвʼязання проблеми з правами жінок. Адміністрація Джо Байдена внесла в нього зміни, щоб ці норми стосувалися також представників ЛГБТК+ ;

введення мита на імпорт. Раніше Трамп пропонував встановити щонайменше 10% загального тарифу на імпортні товари, 60% податку на імпорт товарів з Китаю і 25% тарифу на всі товари з Мексики;

спроба посадити Україну та Росію за стіл перемовин для врегулювання війни.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило з посиланням на колишнього чиновника в адміністрації Дональда Трампа, що новообраний президент задовго до офіційного вступу на посаду вже почав формувати зовнішню політику США за двома основними напрямками – Ізраїлю та України.

7 листопада Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час дзвінка Трамп порадив російському президенту «не ескалувати війну» в Україні й нагадав тому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Також в ніч на 7 листопада Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Він запевнив, що підтримуватиме Україну і надалі, однак не повідомив подробиць.