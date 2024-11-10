Уряд України був поінформований про дзвінок Трампа до Путіна, зазначають журналісти

Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова відбулась в четвер, 7 листопада, та стосувалася війни в Україні. Про це в неділю, 10 листопада, повідомила газета The Washington Post з посиланням на джерела.

Під час дзвінка Трамп порадив російському президенту «не ескалувати війну» в Україні й нагадав тому про значну військову присутність Вашингтона в Європі. Також майбутній глава Білого дому висловив зацікавленість у подальших розмовах з Путіним, щоб обговорити «якнайшвидше вирішення війни в Україні», повідомили співрозмовники газети.

«Уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не заперечував проти того, щоб ця розмова відбулася, розповіли двоє людей, ознайомлених з цим питанням. Українські чиновники вже давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного розв'язання ситуації в Україні», – ідеться в матеріалі.

Під час своєї президентської кампанії Дональд Трамп заявив, що негайно покладе край війні в Україні, хоча й не пояснив кроків, як він це хоче здійснити. Також, зазначає The Washington Post, у приватних розмовах Трамп давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою Росія залишить за собою частину захоплених територій, а під час телефонної розмови з президентом РФ він коротко порушив питання про окуповані українські території.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський письмово привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США вранці 6 листопада, а в ніч на 7 листопада політики провели телефонну розмову. Своєю чергою Дональд Трамп запевнив, що підтримуватиме Україну і надалі, однак не повідомив подробиць. До розмови політиків також долучився американський мільярдер Ілон Маск, який сказав, що також підтримуватиме Україну супутниками Starlink.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило з посиланням на колишнього чиновника в адміністрації Дональда Трампа, що новообраний президент задовго до офіційного вступу на посаду вже почав формувати зовнішню політику США за двома основними напрямками – Ізраїлю та України. За словами представниці Євразійського центру Atlintic Council Шелбі Магід, Україна, знаючи, що Трамп переміг, «рухається в напрямку визнання того, що переговори є реальністю».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський на зустрічі з європейськими лідерами 7 листопада заявив про недопустимість яких-небудь поступок Росії.