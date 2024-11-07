Журналісти отримали відеокадри виступу президента та поділитися ними з колегами

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада відвідав саміт Європейської політичної спільноти в Будапешті. Та його виступ не потрапив до офіційного стріму заходу. Про це повідомило «Радіо Свобода».

У четвер, 7 листопада, в Угорщині відбувся саміт Європейського політичного співтовариства, в якому взяли участь понад 40 лідерів європейських держав.

Відзначимо, що саміт є платформою для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. Вона об’єднує 27 членів Євросоюзу і 20 їх партнерів. Захід в Угорщині став п’ятим у тому форматі. Перед цим він відбувся у Чехії, Молдові, Іспанії та Великій Британії.

Саміт Європейської політичної спільноти в Будапешті відвідав також президент України Володимир Зеленський. Проте його виступ не потрапив до офіційного стріму заходу, який отримують журналісти. Зазначають, що український президент виголосив промову між виступами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Франції Емманюеля Макрона.

«Виступ Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали онлайн, а виступ Зеленського не показали. Організатор заходу сказав, що виступ Зеленського нібито не був публічним, а кадри були передані команді президента», – пишуть у виданні.

Однак представники Зеленського повідомили, що промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу й Україна не просила організаторів виключити його виступ.

Згодом журналісти отримали відеокадри виступу президента України та змогли поділитися ними з колегами.

Про що говорив Зеленський у своїй промові в Будапешті

Під час промови Зеленський подякував партнерам за підтримку та зазначив, що для захисту України потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

«Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», – зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у ніч на 7 листопада провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який напередодні виграв президентські вибори у США. У розмові Зеленський особисто привітав Трампа та повідомив про «підтримку тісного діалогу».