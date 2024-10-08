Міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга повідомив про блокування виділення для України 35 млрд євро

Угорщина блокуватиме виділення Україні допомоги у розмірі 35 млрд доларів допоки у США не завершаться вибори президента. Крім того, країна відклала своє рішення щодо санкцій проти Росії. Про це у вівторок, 8 жовтня, заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо питання продовження санкцій проти Росії має бути вирішене після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку буде рухатися майбутня адміністрація США з цим питанням», – цитує Reuters угорського урядовця.

У червні лідери «Групи семи» погодили виділення кредиту для України. Передбачалось, що погашення позики відбуватиметься за рахунок надприбутків заморожених активів російського Центробанку, без навантаження на бюджети ЄС та України. Єврокомісія погодилась надати Україні 35 млрд євро, а Сполучені Штати, Канада, Велика Британії та Японія ще б мали зробити свої внески. Таким чином загальна сума допомоги для України мала становити 45 млрд євро (приблизно 50 млн доларів).

Міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга заявив, що країна вирішила почекати із рішенням щодо виділення Україні 35 млрд євро від Єврокомісії до результатів виборів у США, які мають відбутися 5 листопада. Він пояснив рішення тим, що Дональд Трамп та Камала Гарріс мають різне бачення щодо підтримки України та санкційної політики стосовно Росії.

Нагадаємо, про погодження виділення Україні 50 млрд доларів 13 червня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Гроші планували виділити до кінця 2024 року. Однак 20 вересня Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейська комісія виділяє для України кредит на суму до 35 млрд євро в рамках зобов’язань країн G7. Оскільки США хотіли отримати гарантії, які б забезпечили тривале заморожування активів російських активів. Відтак, Єврокомісія ухвалила надання Україні меншого кредиту.