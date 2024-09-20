Урсула фон дер Ляйєн зауважила, що цей кредит стане ще одним великим внеском у відновлення України

Європейська комісія виділяє для України кредит на суму до 35 млрд євро в рамках зобов’язань країн G7. Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у соцмережі Х (Twitter) 20 вересня.

Фон дер Ляйєн сказала, що невпинні напади Росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки з боку ЄС. Відтак цей кредит стане ще одним великим внеском у відновлення України.

Relentless Russian attacks means Ukraine needs continued EU support.



The @EU_Commission will provide a loan of up to 35 billion euros to Ukraine as part of the G7 pledge.



This is another major EU contribution to the Ukraine’s recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Під час пресконференції у Києві 20 вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що 35 млрд євро з обіцяних G7 50 млрд це внесок саме від ЄС, а інші учасники, як вона сподівається, долучаться пізніше. За її словами, такий варіант було обрано, бо партнери наразі мають «бути швидкими, адже нагальність потреб зрозуміла».

Зауважимо, наразі не зрозуміло, чи будуть виділені гроші надаватись на безповоротній основі, як планували G7, чи це буде позика. Раніше у червні лідери країн «Великої сімки» офіційно погодили виділення Україні 50 млрд доларів кредиту. Гроші повинні були виділити до кінця 2024 року на безповоротній основі. А погасити цей кредит мали б доходами зі заморожених російських активів. Утім, США, щоб забезпечити стабільний потік доходів від обслуговування кредиту, зажадали гарантій, які б забезпечили тривале заморожування активів російських активів. Відтак, Єврокомісія ухвалила надання Україні меншого кредиту, незалежно від участі США.

Окрім цього, 19 вересня Європейський союз виділив на підтримку енергетики України додаткові 160 млн євро. Більшість виділених грошей для проходження зими – із заморожених російських активів у Європі.