Частину коштів ЄС виділить на децентралізоване виробництво енергії за допомогою сонячних панелей

Європейський союз виділив на підтримку енергетики України додаткові 160 млн євро. Більшість виділених грошей для проходження зими – із заморожених російських активів у Європі, повідомила у четвер, 19 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами посадовиці, мета виділених коштів – задовольнити нагальні потреби цивільного населення та забезпечити стійкість енергетичної системи України у перспективі. Зокрема, виділена допомога покликана забезпечити стабільне проходження зими – за словами фон дер Ляєн, країні на зиму потрібно 17 гігаватів потужності.

«Спочатку подивімося на ремонт: в Україні зруйновано 80% ТЕС, третина потужностей ГЕС. Тож саме тут ми зосередимо наші ремонтні зусилля, щоб цієї зими відновити 2,5 гігавата потужності. Це приблизно 15% від потреб України», – зазначила вона.

Крім того, Євросоюз забезпечить експорт 2 гігаватів електроенергії через синхронізовану електросистему. Ця електроенергія має компенсувати втрати від тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС також працює над розвитком децентралізованого виробництва електроенергії в Україні шляхом розгортання відновлювальних джерел. Зокрема, ЄС надішле сонячні батареї до 21 лікарні в Україні, щоб забезпечити постійне енергопостачання – вісім із них будуть обладнані до цієї зими.

«Сьогодні ми робимо ще 160 млн євро доступними для цієї зими. Включаючи близько 100 млн євро із доходів від заморожених російських активів у ЄС», – повідомила політикиня.

Зазначається, що 60 млн євро з пакета допомоги виділять для гуманітарної допомоги – зокрема, для обігріву різних соціальних установ. Ще 100 млн євро виділять на ремонтні роботи.

Урсула фон дер Ляєн додала, що після пресконференції 19 вересня відвідає Київ та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити спільну підготовку до зими.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Євросоюз виділив понад 2 млрд євро на підтримку української енергетики. До слова, свою допомогу Україні під час опалювального сезону запропонували Швеція, Німеччина та Фінляндія.