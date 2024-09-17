Німецька міністерка прибула 17 вересня до Кишинева для участі в міжнародному саміті

Німеччина виділить додатково 100 млн євро допомоги для України взимку 2024 року. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови у вівторок, 17 вересня.

За її словами, Німеччина надасть додаткове фінансування, щоб допомогти українській енергосистемі цієї зими.

«Росія знову планує зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим», – зазначила Бербок.

Відомо, що німецька міністерка прибула сьогодні до Кишинева для участі в міжнародному саміті «Платформи підтримки Молдови». Напередодні вона розповідала, що ця конференція покликана захистити Молдову від російських спроб дестабілізації. Бербок додала, що допомога Україні – це також підтримка Молдови та європейської демократії в цілому.

Допомога Україні від Німеччини

Відзначимо, що Німеччина надає Україні військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку. Серед основного озброєння є зенітні системи, артилерія, бронетехніка, розвідувальні системи, боєприпаси та інше обладнання.

Зокрема, 6 вересня стало відомо, що Німеччина разом з Данією і Нідерландами передадуть Силам оборони 77 танків Leopard 1A5.

Також Німеччина замовила 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для України на додачу до семи, які Сили оборони отримали раніше. Чотири з них будуть відправлені до кінця цього року, а решта – у 2025 році.