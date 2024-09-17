Німеччина виділить Україні додатково 100 млн євро для проходження зими
Допомогу нададуть взимку 2024 року для протидії російським атакам на енергосистему
Німеччина виділить додатково 100 млн євро допомоги для України взимку 2024 року. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови у вівторок, 17 вересня.
За її словами, Німеччина надасть додаткове фінансування, щоб допомогти українській енергосистемі цієї зими.
«Росія знову планує зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим», – зазначила Бербок.
Відомо, що німецька міністерка прибула сьогодні до Кишинева для участі в міжнародному саміті «Платформи підтримки Молдови». Напередодні вона розповідала, що ця конференція покликана захистити Молдову від російських спроб дестабілізації. Бербок додала, що допомога Україні – це також підтримка Молдови та європейської демократії в цілому.
Допомога Україні від Німеччини
Відзначимо, що Німеччина надає Україні військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку. Серед основного озброєння є зенітні системи, артилерія, бронетехніка, розвідувальні системи, боєприпаси та інше обладнання.
Зокрема, 6 вересня стало відомо, що Німеччина разом з Данією і Нідерландами передадуть Силам оборони 77 танків Leopard 1A5.
Також Німеччина замовила 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для України на додачу до семи, які Сили оборони отримали раніше. Чотири з них будуть відправлені до кінця цього року, а решта – у 2025 році.