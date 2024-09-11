Наслідки російського удару по ДніпроГЕС

Конфедерація фінської промисловості закликала підприємства пожертвувати для України енергетичне обладнання. Про це йдеться у повідомлені опублікованому на сайті конфедерації.

У повідомленні зазначили, що внаслідок російських атак Україна втратила значну частину виробництва електроенергії. Це негативно впливає на економіку країни, а також на побут українців. Тому Конфедерації фінської промисловості разом з МВС оголосила збір енергообладнання для України, щоб допомогти пережити зиму.

«Україну чекають критичні зимові місяці, які також стануть випробуванням для тилу. Як партнер Міністерства внутрішніх справ, Конфедерації фінської промисловості запустила збір пожертв на енергетичне обладнання “Допоможемо Україні взимку”. Ми запрошуємо всю фінську бізнес-спільноту зробити пожертвування», – йдеться у повідомленні.

Щоб долучитися до збору компанія-донор має зв’язатися з міністерством внутрішніх справ Фінляндії, від якого зможе отримати актуальну інформацію про обладнання та пристрої для виробництва енергії, які потрібні Україні. Підприємство інформує міністерство про те, яке обладнання воно може поставити. Після цього Міністерство внутрішніх справ зв’язується з українською владою, розробляє необхідну документацію та організовує транспортування обладнання для України.

Зазначається, що в останнє таку акцію проводили два роки тому під час блекауту. Тоді Фінляндія та фінські компанії були найбільшим донором енергетичного обладнання в усьому ЄС.

Нагадаємо, навесні 2024 року російська армія поновила обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Протягом місця окупанти атакували Зміївську ГЕС на Харківщині, Дніпро ГЕС у Запоріжжі, Трипільську ТЕС на Київщині, Бурштинську та Ладижинську ТЕС на Прикарпатті. Крім того, окупанти завдали ударів но низці підстанцій «Укренерго» та об’єктів генерації у різних областях України.

26 серпня Росія здійснила одну із наймасовіших атак на Україну, випустивши 109 ударних безпілотників та 127 ракет, зокрема типу «калібр» з військових кораблів у Чорному морі та ракетами з бомбардувальників Ту-95МС. Серед цілей окупантів були енергетичні об’єкти. Також повідомлялося, що Росія під час масованого обстрілу вперше атакувала українські підстанції касетними ракетами. У низці областей зафіксували пошкодження енергообладнання, в Україні запровадили екстрені відключення.

Станом на середу, 11 вересня, за інформацією міністерства енергетики, ситуація в енергосистемі України стабільна, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками росіян ускладнюють роботу енергосистеми. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо в пікові години – з 18:00 до 22:00.