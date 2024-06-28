Загальна сума допомоги Україні від Фінляндії становить близько 2,2 млрд євро

Фінляндія надасть Україні новий оборонний пакет вартістю близько 159 млн євро. Це вже 24-й пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відповідну пропозицію фінського уряду щодо виділення оборонного пакета підтримав президент Фінляндії Александр Стубб [Alexander Stubb], повідомило Міністерство оборони Фінляндії у п’ятницю, 28 червня.

В оборонному відомстві зазначили, що допомога враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони, однак зміст вантажу та деталі щодо його доставлення не повідомляють з міркувань безпеки.

«Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, навчилися на власній історії, наскільки важливим є це питання», – сказав міністр оборони країни Антті Хяккянен [Antti Häkkänen].

Міноборони Фінляндії додало, що країна також бере участь у чеській ініціативі зі закупівлі боєприпасів для України. Фінський уряд у першому проєкті змін до бюджету на 2024 рік виділив Міністерству оборони необхідні кошти для участі в цій ініціативі. Фінляндія є учасницею бронетанкової коаліції на чолі з Польщею, Німеччиною та Італією та коаліції з інформаційних технологій на чолі з Естонією та Люксембургом для допомоги Україні.

Нагадаємо, 23-й пакет допомоги Україні на суму 188 млн євро Фінляндія виділила одночасно з підписанням безпекової угоди з Україною у квітні 2024 року. З від початку повномасштабної російсько-української війни Фінляндія надала Україні допомогу у розмірі 2,2 млрд євро.