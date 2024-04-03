Президент Фінляндії Александр Стубб (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про у середу, 3 квітня, повідомили на сайті Офісу президента.

Зазначається, що цим документом Фінляндія підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, зобов’язалася надавати довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблювати співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній сферах та в напрямі реформ.

Підтримка оборони та безпеки України

Фінляндія зобов'язується надавати стійку, всебічну, суттєву та довгострокову підтримку оборонному сектору України. Одночасно з підписанням угоди про безпеку Фінляндія оголосила про надання 23-го пакета допомоги Україні на суму 188 млн євро.

Щоб допомогти Україні отримати необхідні боєприпаси, Фінляндія ухвалила рішення збільшити виробництво важких боєприпасів. Також Фінляндія допомогатиме Україні розвивати власний оборонний комплекс. Крім того, Фінляндія навчатиме українських військових. Також країна забезпечить навчання і тренування для інструкторів правоохоронних органів, таких як Національна гвардія України і Державна прикордонна служба України.

Україні та Фінляндія також посилять співпрацю у сфері кібердипломатії. Гельсінкі нададуть Києву технічну допомогу для підвищення кіберстійкості. Таким чином Україна зможе запобігати, виявляти та протидіяти російській кіберагресії та кібершпигунству.

Також Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України, його приблизну вартість оголосять пізніше.

Своєю чергою, Україна зобов’язується використовувати військову допомогу Фінляндії виключно для самооборони та проти військових цілей відповідно до міжнародного права.

Співпраця у разі майбутнього збройного нападу Росії

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на запит одного з учасників угодин протягом 24 годин відбудуться консультації у двосторонньому форматі, щоб визначити потрібні наступні кроки.

Фінляндія надаватиме швидку й тривалу допомогу у сфері безпеки, сучасне військове обладнання на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, щоб накласти економічні та інші санкції на Росію. Також Фінляндія проведе консультації щодо потреб України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН.

Санкції проти Росії та притягнення країни-агресорки до відповідальності

Учасники угоди підтверджують, що воєнні злочини та інші звірства, скоєні Росіїєю в Україні, не повинні залишатися безкарними. Фінляндія підтримує роботу з пошуку шляхів використання заморожених російських активів для підтримки України та її відновлення і відбудови.

Учасники продовжуватимуть свою роботу, зокрема в межах Основної групи зі створення трибуналу з притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України.

Фінляндія продовжуватиме підтримувати санкційний тиск на Росію та боротьбу з ухиленням від санкцій.

Відбудова та фінансова підтримка України

Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону та критичної інфраструктури, а також здійснюватиме лікування українських військових. За словами Володимира Зеленського, станом на 3 квітня Україна отримала 400 млн євро військової допомоги за 2024 рік. Ця сума зросте до кінця цього року завдяки ще щонайменше двом пакетам допомоги.

Також Фінляндія разом з партнерами зобов’язується фінансово підтримати гуманітарне розмінування в Україні.

Угода також чітко засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС та НАТО з боку Фінляндії. Країна ділитиметься з Україною досвідом щодо антикорупційної діяльності.

Повний текст угоди можна прочитати за посиланням.

До слова, станом на 3 квітня Україна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.