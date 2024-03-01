Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський зустрілися у Харкові

Президент України Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте у п’ятницю, 1 березня, підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з нідерландським прем’єр-міністром у Харкові.

За його словами, підписаний сьогодні документ передбачає 2 млрд євро військової допомоги в цьому році, а також подальшу оборонну допомогу впродовж наступних 10 років.

«Сьогодні ми, України та Нідерланди, уклали нову двосторонню безпекову угоду, угоду про гарантії та співробітництво, яка формалізує в одному документі ввесь спектр нашої взаємодії зараз і, що важливо, найближчі 10 років. Усі сфери. Оборона співпраця на землі, на морі, співпраця технологічна, політична, економічна», — сказав Зеленський.

Угода визначає пріоритети надання допомоги у сфері ППО, артилерії та зміцненні Повітряних сил ЗСУ. Нідерланди взяли на себе зобов’язання надавати Україні сучасне військове обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет – ППО, артилерія, бронетехніка та далекобійні системи.

«Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО», – йдеться у повідомленні Зеленського у Telegram.

Також сторони домовилися про посилення допомоги в напрямку економічного відновлення й відбудови, протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з організованою злочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури, повідомив Офіс президента України.

Крім того, у документі визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України. Угода укладена терміном на 10 років або до вступу України в НАТО.

Підписанню документа передував огляд Марком Рютте та президентом Володимиром Зеленським будівель, пошкоджених внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію Росії.

Зрештою президент України та прем’єр-міністр Нідерландів взяли участь у засіданні військового кабінету. Зеленський та Рютте поспілкувалися з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком. Командування української армії розповіло про поточну ситуацію на полі бою та особливості російських повітряних обстрілів. Також командувачі поінформували про критичні потреби Сил оборони у снарядах, засобах ППО та бронетехніці.

Зазначимо, що Нідерланди стали сьомою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною. До цього аналогічні угоди були підписані з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією та Канадою.

У липні 2023 року країни G 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО.