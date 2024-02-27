Про надання грошей на снаряди Марк Рютте повідомив після міжнародного брифінгу у Парижі

Нідерланди долучаться до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України, яку анонсував президент Чехії Петр Павел. У понеділок, 26 лютого, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що країна надасть для закупівлі снарядів 100 млн євро.

Про рішення долучитися до ініціативи Марк Рютте повідомив після брифінгу за підсумками зустрічі партнерів України у Парижі, де лідери європейських країн обговорили подальшу підтримку України та домовилися створити ракетну коаліцію. Під час обговорення допомоги Україні Нідерланди оголосили про готовність брати участь у закупівлях 155-мм та 122-мм боєприпасів, які знайшла Чехія.

«Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів», – повідомив Марк Рютте.

Прем’єр-міністр Нідерландів додав, що західні країни мають демонструвати непохитність у підтримці України. Так, Марк Рютте повідомив, що Нідерланди та Україна укладуть безпекову угоду на щонайменше 10 років.

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла спосіб закупити для України 800 тис. боєприпасів. Йдеться про 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм. За словами чеського президента, за належного фінансування країна зможе поставити боєприпаси за кілька тижнів. Водночас скільки грошей необхідно для закупівлі, Петр Павел не уточнив.