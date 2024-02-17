Про можливу передачу снарядів президент Чехії повідомив на прес-конференції у Мюнхені

Президент Чехії Петр Павел заявив у суботу, 17 лютого, що Чехія знайшла спосіб поставити 800 тис. снарядів для України. За словами президента, країна шукає військове постачання по світу та переправляє його до Чехії за сприяння країн-партнерів НАТО.

Чехія досягла успіхів у пошуках боєприпасів для України у боротьбі проти Росії, повідомив Петр Павел на прес-конференції «Український ланч» у Мюнхені. Йдеться про 800 тис. снарядів, які Україна може отримати від партнерів.

«Наразі ми знайшли півмільйона снарядів 155 мм калібру, і 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити до України за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо», – заявив чеський президент.

Петр Павел пояснив, що Чехія займається пошуком військового постачання по світу, а згодом координується з країнами-партнерами НАТО для переправлення боєприпасів. Президент Чехії відзначив Данію, Нідерланди та Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до країни.

Зазначимо, українські військовослужбовці на фронті відчувають суттєвий брак артилерійських боєприпасів. Через нестачу озброєння українські оборонці не можуть достатньо ефективно відбивати атаки росіян.

Нагадаємо, наприкінці осені 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз не встигне вчасно передати обіцяний Україні мільйон снарядів. Причинами такої затримки, за словами Клуби, є «жалюгідний стан оборонної промисловості та бюрократію».