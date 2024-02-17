Попри відсутність рішення американського Конгресу про додаткове фінансування для України, виробництво та деякі поставки військової техніки та боєприпасів для Сил оборони України продовжуються згідно з укладеними раніше контрактами. Про це ввечері у пятницю, 16 лютого, повідомив «Голос Америки» з посиланням на Пентагон.

Це включає артилерійські снаряди, ракети для HIMARS, спроможності ППО та інше військове обладнання. Втім, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.

Як повідомляється, останній пакет озброєнь для України анонсували 27 грудня минулого року. Однак Міноборони США може виконати деякі свої попередні зобов’язання завдяки вже існуючим контрактам за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), фінансування на які виділили ще раніше.

На відміну від програми президентських повноважень (PDA), яка дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати зброю в Україну безпосередньо з власних складів, USAI передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки ЗСУ в довгостроковій перспективі. Утім, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.

За словами речника Міноборони США Джеффа Юргенсена, кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва та доставки. З безпекових міркувань у Пентагоні не надали точнішої інформації про кількість обладнання або конкретні терміни їх доставки в Україну.

Наразі США виробляють приблизно 28 тисяч 155-мм снарядів на місяць, а до кінця 2024 року планують збільшити виробництво до 70-80 тис. на місяць, повідомив Голосу Америки речник Пентагону Джефф Юргенсен. За його словами, фінансування USAI також сприяє виробництву таких снарядів.

Конгрес досі не ухвалив запиту адміністрації на додаткове фінансування. Подібна невизначеність має руйнівні наслідки для України.

Як інформував ZAXID.NET, раніше цього тижня Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Однак Палата представників США, яка повинна затвердити законопроект пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні. Очікується, що до нього парламентарі повернуться на початку березня.