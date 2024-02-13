Законопроект ще має затвердити Палата представників

У вівторок, 13 лютого, Сенат Сполучених Штатів Америки у фінальному голосуванні підтримав законопроект про виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі 95 млрд доларів. Про це йдеться на сайті Сенату США.

За законопроект проголосували понад 60 сенаторів. Він передбачає фінансову допомогу від США для України на понад 60 млрд доларів. Крім того, 14,1 млрд доларів виділили на допомогу Ізраїлю. Також 9,2 млрд планують спрямувати на гуманітарну допомогу. Ще 4,8 млрд доларів мають виділити для регіональних партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Тепер законопроект має затвердити Палата представників. Наразі невідомо, коли це голосування відбудеться, проте, імовірно, це станеться наприкінці лютого, оскільки сенатори незабаром мають піти на двотижневу перерву.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон раніше критикував підтримку верхньою палатою парламенту США пакетного законопроекту.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за перегляд законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на понад 95 млрд доларів без додаткової угоди про міграційну реформу та безпеку кордону, яку пропонували республіканці. Успішне голосування дозволило розпочати дебати щодо раніше заблокованого законопроекту про допомогу, та провести голосування у Палаті представників для його імовірного ухвалення.