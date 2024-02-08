Основне голосування за надання допомоги, імовірно, відбудеться наприкінці лютоого

У четвер, 8 лютого, Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за перегляд законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на понад 95 млрд доларів без додаткової угоди про міграційну реформу та безпеку кордону, яку пропонували республіканці. Успішне голосування дозволило розпочати дебати щодо раніше заблокованого законопроекту про допомогу, та провести голосування у Палаті представників для його імовірного ухвалення, йдеться на сайті Сенату США.

За перегляд законопроекту проголосували 67 членів Сенату, подолавши поріг у 60 голосів. За допомогу для країн проголосували усі демократи та 17 із 49 республіканців.

Проект закону передбачає надання допомоги 93,5 млрд доларів Україні, Ізраїлю та Тайваню. Скільки саме із запропонованої суми планують виділити Україні, наразі невідомо, проте напередодні Сенат провалив голосування за проект закону про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 118 млрд доларів, 60 із яких передбачалися для України.

Зазначимо, процедурне голосування – не фінальне рішення США. Для ухвалення законопроекту представники Сенату мають провести дебати та внести до нього правки, а потім передати законопроект на голосування у Палаті представників США. Наразі невідомо, коли це голосування відбудеться, проте, імовірно, це станеться наприкінці лютого, оскільки сенатори з 12 лютого йдуть на двотижневу перерву.

Нагадаємо, про перегляд законопроекту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте вже без міграційної реформи та безпеки кордону, повідомила посол України у США Оксана Маркарова. Голосування відбулося о 19:00 за Київським часом.