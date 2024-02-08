Для прийняття позитивного рішення потрібно буде 60 голосів

У Сенаті США вирішили повторно переглянути законопроект стосовно фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте вже без міграційної реформи та безпеки кордону. Як повідомила у Facebook посол України у США Оксана Маркарова, голосування відбудеться у четвер, 8 лютого.

За її словами, американські законодавці 58 голосами проти 41 підтримали процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і «розгляд по суті «чистого» законопроекту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи.

Вона додала, що для цього потрібно буде 60 голосів.

За словами посла, попередній законопроект із «великим пакетом», що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та із захистом кордонів був «очікувано не підтриманий» через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники «працювали останні місяці».

«Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа «на заміну», який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 млрд доларів) Ізраїлю та Тайваню», – написала Маркарова у Facebook.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів. Пізніше вночі за результатами голосування в Сенаті законодавці заблокували законопроект про пакети на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню, та на безпеку американського кордону.