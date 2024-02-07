Документ підтримало лише 48 сенаторів

Сенат США у середу, 7 лютого, не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та виділення допомоги Україні. У Сенаті не знайшлося достатньо голосів для підтримки компромісного законопроекту, пише Reuters.

Документ, який декілька місяців розроблявся представниками Білого дому, демократами та республіканцями, підтримало лише 48 сенаторів.

Однак, як пише видання The Hill, тепер Сенат може винести на голосування законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю, але без питання кордону, яке і завело ситуацію в «глухий кут».

Зазначимо, що впродовж кількох місяців республіканці наполягали на тому, що будь-яка додаткова допомога двом союзникам США також має стосуватися великої кількості мігрантів, які прибувають на кордон США та Мексики.

Однак багато представників республіканської партії негайно відхилили пакет, коли він був оприлюднений у неділю, хоча він містив багато їхніх пріоритетів. Вочевидь це сталося через тиск на них з боку колишнього президента Дональда Трампа, який проводить тактику відмови від будь-яких компромісів з демократами. З їхнім лідером Джо Байденом він швидше за все боротиметься на чергових виборах президента США у листопаді цього року.

Угода про безпеку кордону була частиною додаткового пакету національної безпеки на суму 118 млрд доларів США, який включав виділення майже 61 млрд доларів для України, 14 млрд доларів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 млрд в доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі, на Західному березі річки Йордан та Україні.