У адміністрації Джо Байдена завили, що не підтримують законопроект про допомогу Ізраїлю без виділення грошей для України. Про це йдеться у прес-релізі Білого дому.

Зазначається, що в адміністрації протягом кількох місяців працювали з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку кордону США та забезпечує підтримку України та Ізраїлю.

«Коли законодавчий проект вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру», – йдеться у заяві.

Згодом спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв, що наступного тижня Палата представників голосуватиме за законопроект про пришвидшення виділення Ізраїлю 17,6 млрд доларів безпекової допомоги без допомоги Україні.

«Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна», – заявили у Білому домі.

У адміністрації Джо Байдена також зазначили, що республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими питаннями у двопартійному форматі.

Нагадаємо, у Сенаті США анонсували голосування за допомогу Україні на суму 61 млрд доларів. Воно мало відбутися до 7 лютого.