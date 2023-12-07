«За» проголосували 49 конгресменів зі 100

Сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроектом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів. Про це стало відомо з траснляції на сайті Сенату США.

Під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування. Документ передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі 106 млрд. доларів, 61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.

В американському Сенаті засідає 100 осіб. Для проведення голосування за цей законопроект було необхідно набрати 60 голосів від сенаторів. «За» проголосували 49 конгресменів, «проти» – 51.

Президент США назвав «політичним шантажем» відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі законопроект про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який, серед іншого, передбачає допомогу Україні.

«Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні», – написав президент США у платформі Х (колишній Twitter).

Нагадаємо, 18 жовня стало відомо, що Джо Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.