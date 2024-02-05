Сенат США узгодив законопроект, який передбачає спільну допомогу для України та Ізраїлю
На підтримку України планують виділити понад 60 млрд доларів
Сенат США після кількох місяців переговорів узгодив законопроект, який передбачає спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню, а також виділення коштів для охорони південного кордону США від нелегальної міграції. Відповідний законопроект у Сенаті США опублікували в неділю, 4 лютого.
Загальна сума виділених грошей складає 118,28 млрд доларів. З цієї суми 60,06 млрд передбачено на підтримку України, 14,1 млрд – Ізраїлю. Охорону кордону південних штатів запропоновано профінансувати на 20,2 млрд доларів.
Також до законопроекту включені менші пакети фінансування гуманітарної допомоги в охоплених війною регіонах, а також оборонних операцій у Червоному морі та на Тайвані.
Президент США Джозеф Байден вже відреагував на представлений законопроект Сенату США. Він закликав Конгрес зібратися і швидко прийняти цю двопартійну угоду.
«Я закликаю Конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її», – заявив він і додав, що американським політикам вдалось досягти двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за десятиліття.
Для України передбачені понад 60 млрд доларів розподілені наступним чином:
- 19,85 млрд доларів на озброєння і техніки США, наданої Україні з запасів Пентагону;
- 13,8 млрд доларів для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;
- 14,8 млрд доларів на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;
- 7,85 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України;
- 1,58 млрд доларів на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.
Голосування призначене на 7 лютого і прогнозують, що в Сенаті законопроект підтримають. Попри те, що у документі зафіксовано збільшення фінансування охорони кордону, проте, як пише CNBC, республіканці Палати представників все одно можуть розкритикувати його та заблокувати.
Спікер Палати представників Майк Джонсон вже заявив у соціальних мережах, що документ «помре по прибуттю», якщо потрапить до Палати представників.
«Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і не наближає до завершення прикордонну катастрофу, яку створив президент. Якщо цей законопроект дійде до Палати представників, він буде мертвим по прибуттю», – написав він у соцмережі Х.