Голосування за законопроект у Сенаті призначене на 7 лютого

Сенат США після кількох місяців переговорів узгодив законопроект, який передбачає спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню, а також виділення коштів для охорони південного кордону США від нелегальної міграції. Відповідний законопроект у Сенаті США опублікували в неділю, 4 лютого.

Загальна сума виділених грошей складає 118,28 млрд доларів. З цієї суми 60,06 млрд передбачено на підтримку України, 14,1 млрд – Ізраїлю. Охорону кордону південних штатів запропоновано профінансувати на 20,2 млрд доларів.

Також до законопроекту включені менші пакети фінансування гуманітарної допомоги в охоплених війною регіонах, а також оборонних операцій у Червоному морі та на Тайвані.

Президент США Джозеф Байден вже відреагував на представлений законопроект Сенату США. Він закликав Конгрес зібратися і швидко прийняти цю двопартійну угоду.

«Я закликаю Конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її», – заявив він і додав, що американським політикам вдалось досягти двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за десятиліття.

Для України передбачені понад 60 млрд доларів розподілені наступним чином:

19,85 млрд доларів на озброєння і техніки США, наданої Україні з запасів Пентагону;

13,8 млрд доларів для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;

14,8 млрд доларів на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;

7,85 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України;

1,58 млрд доларів на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

Голосування призначене на 7 лютого і прогнозують, що в Сенаті законопроект підтримають. Попри те, що у документі зафіксовано збільшення фінансування охорони кордону, проте, як пише CNBC, республіканці Палати представників все одно можуть розкритикувати його та заблокувати.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вже заявив у соціальних мережах, що документ «помре по прибуттю», якщо потрапить до Палати представників.

«Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і не наближає до завершення прикордонну катастрофу, яку створив президент. Якщо цей законопроект дійде до Палати представників, він буде мертвим по прибуттю», – написав він у соцмережі Х.