У США загострюється протистояння між губернатором штату Техас Грегом Ебботом [Greg Abbott] та федеральний урядом у справі про захист південного кордону країни. Національна гвардія Техасу взяла під контроль ділянку кордону США та Мексики, а низка губернаторів-республіканців висловила підтримку Ебботу і вислала національну гвардію у Техас.

Сьогоднішньому витку конфлікту передувала тривала історія протистояння губернатора штату Техас із федеральною владою щодо міграційного питання і захисту південного кордону США від напливу нелегалів із Мексики. У 2023 році Еббот облаштував на кордоні багатокілометрові загородження з колючого дроту та посилив охорону кордону нацгвардійцями і військовими. Більше того, Еббот підписав закон, який дозволяє депортувати затриманих мігрантів у Мексику. У січні 2024 року війська штату відмовились пропускати до річки Ріо-Гранде, яка проходить поміж США і Мексикою, підпорядкованих федеральній владі прикордонників. У понеділок, 22 січня, справу розглянув Верховний суд, підтвердив повноваження федеральної влади контролювати кордон та постановив прибрати загородження колючого дроту.

Таке рішення суду обурило Грега Еббота, який заявив, що президент США Джо Байден «проігнорував вимогу Техасу виконати свої конституційні обов'язки», і штат оголосив про «вторгнення» з боку численних мігрантів, покладаючись на «конституційні повноваження Техасу щодо захисту й самооборони».

Кандидат на посаду президента від республіканців Дональд Трамп закликав усі штати відправити свою національну гвардію до Техасу для допомоги в захисті кордону.

«Ми закликаємо всі охочі штати розгорнути свою охорону в Техасі, щоб запобігти проникненню нелегалів і вивести їх назад через кордон», – сказав Трамп в ефірі Truth.

Тут варто нагадати, що боротьба із нелегальними мігрантами була однією з ключових передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа у 2016 році. Згодом Трамп навіть почав зводити на кордоні з Мексикою стіну, але будівництво так і не було завершене. А в медіа можна знайти повідомлення про те, як сильний вітер зніс частину стіни і відніс на територію Мексики.

У четвер, 25 січня, коаліція з 24 губернаторів-республіканців оприлюднила спільну заяву на підтримку зусиль Грега Еббота реалізувати, як він стверджує, «конституційне право Техасу на самозахист».

«Ми солідарні з нашим колегою-губернатором Грегом Ебботтом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій, включаючи огорожі з колючого дроту, для захисту кордону», – йдеться в заяві губернаторів-республіканців. За словами Еббота, 10 штатів вже надіслали у Техас національну гвардію або представників інших силових відомств, щоб підтримати «боротьбу за майбутнє Америки».

Ебботт виправдовувує свої дії, звинувачуючи президента Джо Байдена та його адміністрацію в тому, що вони не дотримуються чинних імміграційних законів, і стверджує, що його дії захищені конституцією.

Міграційний конфлікт у штаті Техас розпалив суперечку й у Конгресі та заблокував виділення Україні чергового пакету допомоги обсягом 61,4 млрд доларів. Нагадаємо, що президент Джо Байден подав запит на виділення 61,4 млрд доларів для України ще 20 жовтня 2023 року. Однак 7 грудня республіканці в Сенаті заблокували відповідний законопроект, вимагаючи посилення імміграційного законодавства.

Як пише The Washington Post, республіканці вимагають жорстких змін у імміграційній політиці в обмін на схвалення допомоги Україні. Білий дім погодився піти на компроміс у цьому питанні. Але проти виступив Дональд Трамп, оскільки вирішення проблеми з мігрантами до виборів може вплинути на його шанси знову стати президентом. Значна кількість сенаторів-республіканців почали висловлюватися проти угоди про безпеку кордону ще до того, як її деталі були оприлюднені. За словами лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконелла [Mitch McConnell], Трамп хоче вести передвиборну кампанію на тему порушення кордону. Макконнелл також заявляє, що не хоче підривати кампанію Дональда Трампа.

«Я думаю, що кордон є дуже важливим питанням для Дональда Трампа. І той факт, що він повідомив сенаторам-республіканцям і конгресменам, що він не хоче, щоб ми вирішували проблему кордону, тому що він хоче звинуватити в цьому Байдена, це справді жахливо», – заявив журналістам у четвер сенатор-демократ Мітт Ромні [Mitt Romney].

Як очікується, угода про кордон, яка, за словами учасників переговорів, може бути оприлюднена вже наступного тижня, спрямована на те, щоб ускладнити мігрантам пошук притулку, змінити умовно-дострокове звільнення для мігрантів, а також механізм ефективного закриття кордону в дні, коли кількість спроб перетнути його є особливо високою. Загальний пакет допомоги, запропонований президентом Байденом, включає 106 млрд доларів військової допомоги для Ізраїлю, України та країн Індо-Тихоокеанського регіону.