Президент США Джо Байден погодився на посилення міграційної політики, щоб забезпечити подальше виділення допомоги Україні. Про 18 січня повідомило видання The Wall Street Journal.

Угода, яку розробляють у Сенаті, обмежить можливість мігрантів шукати притулку на південному кордоні CIF. Видання зазначає, що угода, яка прийде в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю, вже стикнулася з великими труднощами, оскільки республіканці-трампісти Палати представників висувають все жорсткіші вимоги.

Як пише WSJ, поступки Джо Байдена свідчать не лише про прагнення забезпечити допомогу Україні, але й внутрішнім рейтингом Байдена серед американців: 68% громадян США сказали в опитуванні, що не схвалюють міграційної політики Байдена, а 63% хочуть, щоби президент посилив її.

До слова, за всю свою політичну кар’єру Байден рідко брався за питання міграційної політики чи підтримував помірковану позицію щодо неї. Впродовж його головування адміністрація намагалася приборкати зростання кількості мігрантів на південному кордоні.

Нагадаємо, ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 млрд доларів, що містить понад 61 млрд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої. Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

Вже 6 грудня демократи у Сенаті США представили новий пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону. Але законодавці США все ще не можуть домовитись про пакет заходів із зміцнення безпеки кордону в обмін на голоси республіканців за законопроект, що включає допомогу Україні.