Минулого тижня з грипом та ГРВІ до лікарень потрапило 102 хворих

До Львівської обласної інфекційної лікарні у неділю, 30 листопада, госпіталізували 30-річну мешканку Дрогобича з грипом. Стан пацієнтки стрімко погіршувався, і її перевели у реанімацію. У неї діагностували важку пневмонію, повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян.

«Пацієнтка захворіла у середу в другій половині дня. У четвер-п’ятницю ходила на роботу, вночі знепритомніла. У суботу звернулася до лікаря, і у неділю її у важкому стані госпіталізували до інфекційної лікарні Львова. У неї важка пневмонія», – каже Таміла Алексанян.

Вірус грипу у пацієнтки виявили ще в Дрогобичі. Зараз жінка отримує відповідну допомогу, але її стан важкий.

Таміла Алексанян радить мешканцям Львівщини, якщо захворіли, обов’язково дотримуватися постільного режиму і консультуватися з сімейним лікарем. Якщо за день-два краще не стає, є температура, яка важко збивається, то треба звертатися в лікарню.

На Львівщині, як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, циркулює грип АН3. Минулого тижня захворіло 9 393 мешканці області, що на 726 хворих більше, ніж у попередній тиждень. Найбільше хворіють діти віком 5-14 років та дорослі 30-64 роки. За тиждень до лікарень госпіталізовано 102 людини.