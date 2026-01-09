Нині дівчинка зновe активна і усміхається

Спеціалісти Центру дитячої медицини врятували 2-річну львів’янку, у якої діагностували пухлину в лівій половині грудної клітки, яка повністю здавлювала ліву легеню та зміщувала життєво важливі органи. За п’ять місяців лікування маленька пацієнтка перенесла 8 наркозів, 5 блоків хіміотерапії та надскладну операцію. Нині дівчинка знову активна і усміхнена.

Батьки Ані уважно стежили за її здоров’ям, регулярно проходили профілактичні огляди. Жодних тривожних сигналів не було. Та одного дня життєрадісна дитина почала скаржитися на біль у животі, у неї підвищилася температура, з’явилися розлади травлення. Після звернення до медиків Аню скерували на УЗД та рентген. На рентгенівському знімку уся ліва легеня була «засвічена». Фактично дитина дихала лише однією легенею, повідомили у медзакладі.

«У дитини виявили велике пухлинне утворення в лівій половині грудної клітки, яке повністю здавлювало ліву легеню та зміщувало життєво важливі органи. Ситуацію ускладнювала генералізована інфекція: стандартна агресивна хіміотерапія могла бути надзвичайно небезпечною. Проте через масивні розміри пухлини й компресію легені чекати було неможливо», – каже онкологиня Неля Вовк.

На мультидисциплінарному консиліумі, до якого входили дитячі онкологи, хірурги і реаніматологи, ухвалили рішення розпочати хіміотерапію за життєвими показами у максимально обережному, модифікованому режимі. Рівень онкомаркера почав стрімко знижуватися, стан дитини поступово стабілізувався. Тоді дівчинку вирішили оперувати.

До операційної команди, окрім спеціалістів Центру, увійшов кардіохірург Університетської лікарні ЛМНУ Дмитро Бешлей. Операція була надскладна. Батьки дитини боялися, що донька може не перенести операцію, настільки важким був її стан.

Та операція пройшла успішно. Спеціалістам вдалося повністю видалити пухлину, усунути здавлення органів і відновити їх нормальне положення.

Після операції Аня продовжила хіміотерапію, щоб мінімізувати ризик рецидиву. Контрольні обстеження, зокрема ПЕТ-КТ, яке провели у грудні, показали: ознак активного онкологічного процесу не виявлено.

Нині Аня знову активна, усміхнена й дуже комунікабельна. Мріє стати лікарем для дорослих, бо не хоче, щоб діти хворіли.