Відповідне харчування, фізичні вправи і хороший сон допоможуть підтримати імунітет

Вживання фруктів, які підтримують імунітет, допомогає залишатися здоровим незалежно від пори року. Та у холодну пору року це особливо важливо, бо холодне сухе повітря, тривале перебування у приміщенні, сприяють поширенню вірусів і послаблюють природний захист організму.

Споживання більше фруктів, паралельно з регулярними фізичними вправами та хорошим сном, зменшує ризик захворювання. І хоча всі фрукти корисні для здоровʼя, деякі з них дуже важливі для зміцнення імунітету, що так актуально зараз, коли надворі мороз, люди хворіють на грип та інші ГРВІ. Дієтологи назвали Martha Stewart шість фруктів, які радять включати у раціон саме у холодну пору для підтримки імунітету.

Ківі

«Ківі є чудовим джерелом вітаміну С, який необхідний для підтримки вироблення лейкоцитів та боротьби з інфекціями. Вони також містять вітамін К та антиоксиданти, які підтримують загальний стан здоров’я та допомагають зменшити запалення», – каже дієтологиня Лорен Манакер.

Вона радить додавати ківі до фруктових салатів, смузі, посипати нарізаним ківі вівсянку, сир чи йогурт.

Апельсини

« Апельсини багаті на вітамін С, який допомагає зміцнити імунну систему, захищаючи клітини вашого організму», – каже дієтологиня-нутриціологиня Дженніфер Гілліс . Крім того, за її словами, цитрусові містять калій, фолат та тіамін, які допомагають підтримувати загальну функцію імунітету. Апельсини також містять гесперидин, який допомагає підтримувати імунні систему завдяки антиоксидантним та протизапальним властивостям.

Смачно і корисно буде, якщо поєднати скибочки апельсина з грецьким йогуртом. Сік апельсина можна використовувати для заправок, маринадів.

Гранат

Гранат – ще один фрукт, який допоможе взимку зміцнитиімунітет. «Гранати багаті на антиоксиданти, зокрема поліфеноли, які допомагають зменшити запалення та захистити клітини від пошкодження», – каже Лорен Манакер.

Дієтологиня Сіма Шах додає, що вони також містять вітамін С і клітковину – поживну речовину, яка сприяє здоров’ю кишківника. Це важливо, оскільки здоров’я кишківника є критично важливим для хорошого імунітету.

Насіння граната, кажуть дієтологи, найкраще їсти сирим. Його можна додати до йогурту, вівсянки або смузі. Узимку можна приготувати запечену курку з гранатом або використовувати його для приготування заправки до запечених овочів.

Манго

«Манго, можливо, не перший продукт, який спадає на думку для зміцнення імунітету, але його яскраво-помаранчева м’якоть означає, що вона містить каротиноїди, такі як бета-каротин, попередник вітаміну А. А він важливий для імунітету,бо підтримує розвиток та реакцію імунних клітин», – каже Сіма Шах. Манго також багате на інші поживні речовини, що зміцнюють імунітет та знижують запалення, такі як вітамін С, вітамін Е та фолат.

Нарізане свіже або заморожене манго можна додавати до смузі, йогурту, вівсянки. Манго чудово смакує в салатах. На сніданок чи перекус можна приготувати парфе з манго, а до курки-гриль приготувати заправку з манго, м’яти і лайма.

Чорниця

Високий вміст клітковини та фітохімічних речовин у чорниці живить корисні мікроби кишківника, зменшує запалення та підтримує міцну слизову оболонку, каже Сіма Шах. Це важливо, бо понад 70% імунних клітин організму розташовані в кишківнику. Клітковина в чорниці допомагає уповільнити травлення та підтримувати здоровий контроль рівня цукру в крові, що з часом може покращити чутливість до інсуліну. Це важливо, бо хронічно високий рівень цукру в крові погіршує функцію імунних клітин та послаблює здатність організму боротися з інфекцією. Крім того, чорниця містить антиоксиданти, вітамін С та вітамін К, які підтримують імунні клітини.

Дієтологиня каже, що чорницю найкраще вживати сирою чи замороженою, щоб зберегти вміст антиоксидантів. Її можна додавати в салати для насиченого смаку та текстури, смузі, вівсянки, сиру, йогурта.

Грейпфрут

Грейпфрут, як і апельсини, багатий на вітамін С, що підтримує імунітет. «Він також містить корисні рослинні сполуки, флавоноїди та каротиноїди, які підтримують імунну систему, борючись із запаленням і допомагаючи клітинам взаємодіяти одна з одною», – каже Дженіфер Гілліс. Крім того, він містить вітаміни групи В, такі як фолат, тіамін, вітамін В6 та рибофлавін. Ці вітаміни не тільки діють як ферменти, що беруть участь у функціонуванні імунних клітин, але й можуть контролювати оксидативний стрес та запальні реакції.

Грейпфрут можна їсти окремо, додавати до салатів, вичавити з нього сік, додавши моркву та імбир.