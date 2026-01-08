фото з відкритих джерел

У ці дні ризик травмуватися від падіння зростає

Надворі слизько, ожеледиця. За прогнозами синоптиків, морозна погода триматиметься ще не один день. У такі дні збільшується кількість людей, які отримують різного роду травми від падінь на вулиці. МОЗ радить у ці дні дотримуватися 10 простих правил, які допоможуть безпечніше пересуватися та зменшити ризик падінь і травм. Як зменшити ризик падіння на слизьких вулицях? Не користуйтеся телефоном під час ходьби. Телефон знижує у важність. Покладіть гаджет у кишеню або сумку. Діставайте його лише за потреби, наприклад, щоб підсвітити шлях. Обирайте правильне взуття. Зручне взуття з рельєфною і неслизькою підошвою. Уникайте підборів і гладкої підошви. Ходіть повільно і без поспіху. Чим повільніший крок, тим менший ризик посковзнутися і впасти. Не тримайте руки у кишенях. Вільні руки допомагають утримувати баланс і зменшують ризик серйозної травми при падінні. Обирайте помітний одяг. Використовуйте світловідбивні елементи. У темряві та в ожеледицю водіям автомобілів складніше вчасно загальмувати. Світловідбивні елементи допомагають водіям побачити пішохода раніше. Не носіть важкі сумки. Вони порушують рівновагу та збільшують ризик падіння. Якщо втрачаєте рівновагу – присядьте. Це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння зменшить високу і силу удару. Будьте особливо уважні на дорозі. Гальмівний шлях автомобілів під час ожеледиці значно збільшується. Тримайтеся осторонь будівель. Щоб уникнути травм від падіння буруль і снігу. Постарайтеся зайвий раз не виходити на вулицю, якщо погода погіршується. Що робити, якщо ви все-таки впали? У Центрі громадського здоров’я України радять: Оцініть свій стан. У разі удару головою або підозри на перелом – відразу телефонуйте 103 або 112.

Якщо серйозних ушкоджень немає, поспостерігайте за самопочуттям кілька днів і зверніться до лікаря, якщо з’являться незвичні симптоми.

Якщо ви не отримали серйозних травм, удар від падіння може залишити синці та спричиняти біль, які триматимуться кілька днів. У такому випадку забезпечте спокій ураженій ділянці, накладіть тугу тиснучу пов’язку, щоб зменшити біль і набряк – прикладіть лід або холодний компрес, тримайте забиту частину тіла на підвищенні.

