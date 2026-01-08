Слизько і холодно: як зменшити ризик падіння і травм
Поради лікарів
У ці дні ризик травмуватися від падіння зростає
Надворі слизько, ожеледиця. За прогнозами синоптиків, морозна погода триматиметься ще не один день. У такі дні збільшується кількість людей, які отримують різного роду травми від падінь на вулиці. МОЗ радить у ці дні дотримуватися 10 простих правил, які допоможуть безпечніше пересуватися та зменшити ризик падінь і травм.
Як зменшити ризик падіння на слизьких вулицях?
- Не користуйтеся телефоном під час ходьби. Телефон знижує у важність. Покладіть гаджет у кишеню або сумку. Діставайте його лише за потреби, наприклад, щоб підсвітити шлях.
- Обирайте правильне взуття. Зручне взуття з рельєфною і неслизькою підошвою. Уникайте підборів і гладкої підошви.
- Ходіть повільно і без поспіху. Чим повільніший крок, тим менший ризик посковзнутися і впасти.
- Не тримайте руки у кишенях. Вільні руки допомагають утримувати баланс і зменшують ризик серйозної травми при падінні.
- Обирайте помітний одяг. Використовуйте світловідбивні елементи. У темряві та в ожеледицю водіям автомобілів складніше вчасно загальмувати. Світловідбивні елементи допомагають водіям побачити пішохода раніше.
- Не носіть важкі сумки. Вони порушують рівновагу та збільшують ризик падіння.
- Якщо втрачаєте рівновагу – присядьте. Це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння зменшить високу і силу удару.
- Будьте особливо уважні на дорозі. Гальмівний шлях автомобілів під час ожеледиці значно збільшується.
- Тримайтеся осторонь будівель. Щоб уникнути травм від падіння буруль і снігу.
- Постарайтеся зайвий раз не виходити на вулицю, якщо погода погіршується.
Що робити, якщо ви все-таки впали?
У Центрі громадського здоров’я України радять:
- Оцініть свій стан. У разі удару головою або підозри на перелом – відразу телефонуйте 103 або 112.
- Якщо серйозних ушкоджень немає, поспостерігайте за самопочуттям кілька днів і зверніться до лікаря, якщо з’являться незвичні симптоми.
- Якщо ви не отримали серйозних травм, удар від падіння може залишити синці та спричиняти біль, які триматимуться кілька днів. У такому випадку забезпечте спокій ураженій ділянці, накладіть тугу тиснучу пов’язку, щоб зменшити біль і набряк – прикладіть лід або холодний компрес, тримайте забиту частину тіла на підвищенні.
