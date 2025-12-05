У заході взяли участь ветерани, місцева громада та волонтери

У середу, 3 грудня, у Славській громаді, що на Стрийщині, зафіксували унікальний кулінарний рекорд України – найбільший об’єм засипаної капусти, виготовленої у регіоні. Встановлений рекорд зафіксували у категорії «Вперше, розміри». Про це повідомили представники Книги світових рекордів (Book World Records).

Фото Стрийської РДА

Як йдеться у повідомленні, подія відбулась на території готельно-відпочинкового комплексу «Вежа Ведмежа» за участі місцевої громади, ветеранів та волонтерів. Під час заходу традиційну українську страву Стрийщини із капусти та пшона, яку часто подають під час різноманітних святкувань, було засипано у загальному об’ємі 450 літрів, що стало безпрецедентним результатом в Україні. Подію зафіксувала у категорії «Вперше, розміри» представниця Книги світових рекордів у Львівській області – Надія Лозан.

«Рекорд став не просто кулінарним досягненням, а символом згуртованості, співпраці та шанування української традиції засипаної капусти», – розповідають учасники події.

Засипана капуста – традиційна страва, яку готують у багатьох регіонах України та внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини. Її назва походить від способу готування, коли крупу «засипають» у капусту. Найчастіше цю страву подавали на Стрийщині та Опіллі, а готували її із квашеної та свіжої капусти з додаванням крупи, як правило, пшона, яке насипали зверху. Готову страву посипали шкварками.

Нагадаємо, восени 2025 року у Жовкві на Львівщині встановили світовий рекорд з приготування барбекю, коли за 5 годин кухарі локального закладу приготували майже 33 тис. порцій барбекю.