На Львівщині прогнозують суттєве погіршення погоди

У неділю, 28 грудня, синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження через сильний вітер та хуртовини.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 28 грудня у Львові та області очікуються пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, вранці та вдень сильний вітер 25-28 м/с та сильні хуртовини. Місцями значний сніг. На дорогах ожеледиця.



Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи служб електропостачання, комунального господарства та зв’язку. У зв’язку з погіршенням погоди на Львівщині оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.