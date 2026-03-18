Ігоря Бріку заарештували на два місяці з можливістю вийти під заставу

Вищий антикорупційний суд України у середу, 18 березня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 травня для заступника начальника управління СБУ у Рівненській області Ігоря Бріка. Альтернативою визначено заставу у розмірі 998 тис. грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як йдеться у повідомленні, у разі внесення застави на підозрюваного покладуть низку обов’язків, серед яких:

не залишати межі Києва,

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими фігурантами справи,

здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Брік фігурує у справі про ймовірне вимагання хабаря разом із заступником начальника управління СБУ у Києві Олегом Токарчуком. За даними слідства, йдеться про суму у 600 тис. доларів за закриття кримінального провадження, пов’язаного з бурштиновим бізнесом у Рівненській області.

Слідчі вважають, що Брік міг вимагати гроші за усунення перешкод у діяльності цього бізнесу. Схему викрили під час передачі понад 250 тис. доларів посереднику Андрію Авдієвському. Водночас сторона захисту заявила про недостатність доказів. Зокрема, наразі основним доказом причетності Бріка є свідчення самого Авдієвського. Прямих доказів спілкування чи впливу на розслідування, яке ведеться київським управлінням СБУ, за їхніми словами, немає.

Раніше суд обрав запобіжні заходи іншим фігурантам справи: Авдієвського взяли під варту із заставою 998 тис. грн, тоді як Токарчуку призначили заставу у такому ж розмірі без тримання під вартою.

Нагадаємо, Бріка та Токарчука затримали за отримання хабаря з бурштинового бізнесу 16 березня. Наступного дня, 17 березня, їм повідомили про підозру.