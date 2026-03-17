Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили на хабарництві та тиску на бізнес двох топпосадовців регіональних управлінь Служби безпеки України. Вони отримували сотні тисяч доларів за розвʼязання питань з місцевим бізнесом, повідомив у вівторок, 17 березня, генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор не уточнив імен фігурантів, проте за даними журналіста-розслідувача Тарас Середича, йдеться про заступника начальника УСБУ в Рівненській області Ігоря Бріку та заступника начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Олега Токарчука. Також підозру отримав цивільний посередник Андрій Авдієвський.

За даними слідства, фігуранти організували механізм тиску на бізнес, вимагаючи в підприємств хабарі за «розвʼязання питань». Зокрема, посадовці обіцяли допомогти з кримінальними провадженнями та вимагали так званий «тариф на спокійну роботу» – закриття провадження, зміна його кваліфікації та загалом невтручання у справи бізнесу.

За даними Кравченка, на Рівненщині цей тариф склав 600 тис. доларів. Для посередництва київський посадовець залучив цивільного, який комунікував з бізнесом та координував передачу грошей.

Перший транш на 50 тис. доларів посадовець із Київщини отримав у Києві, після чого бізнесменам надали «дорожню карту» з розвʼязання їхніх проблем у кримінальному провадженні. Згодом фігурант отримав ще 250 тис. доларів в одному з ресторанів Київщини.

«Окремо викрито заступника начальника УСБУ в Рівненській області, який через того самого посередника отримав від підприємця понад 22 тис. доларів за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину», – повідомив Кравченко.

Загальна сума хабарів склала понад 320 тис. доларів США. Бріці й Токарчуку повідомили про підозри за ч. 4 ст. 368 ККУ (хабарництво в особливо великих розмірах). Їхньому посереднику додатково повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 ККУ (співучасть у хабарництві). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні, 16 березня, Ігоря Бріку та Олега Токарчука затримали за отримання хабаря з бурштинового бізнесу. Їх затримали під час отримання понад 270 тис. доларів. За даними блогера Ігоря Лаченкова та Тараса Середича, фігуранти вимагали 620 тис. доларів за закриття кримінального провадження щодо групи компаній «Амбер Гальбін». Крім того, слідство встановлює обставини ще одного епізоду – ймовірного збору щоденної «данини» з бурштинових помп. За даними правоохоронців, з кожної робочої установки могли вимагати приблизно 400 доларів на добу за безперешкодну роботу.