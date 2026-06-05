Дональд Туск заявив, що саме Україна має шукати розвʼязання проблеми

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна відповідальна за розвʼязання напруженості, яка виникла між країнами після рішення Володимира Зеленського надати підрозділу ССО найменування «Героїв УПА». Туск заявив, що українська сторона сама призвела до проблеми, і тому сама має шукати рішення, передає RMF24.

У пʼятницю, 5 червня, Дональд Туск після участі у саміті «ЄС – Західні Балкани» у Чорногорії, заявив, що надання звання українському підрозділу найменування «Героїв УПА» є «абсолютно непотрібним конфліктом історичних інтерпретацій». Він заявив, що саме Україна спричинила напруженість у стосунках з Польщею, і тому отримала критику з боку польської влади.

«Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають переговори моїх людей з главою офісу президента Зеленського паном Будановим. Наразі вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій», – сказав Туск.

Польський премʼєр-міністр назвав рішення Зеленського надати таке найменування підрозділу ССО «нещасним випадком» та заявив, що цілком зрозумів реакцію президента Польщі Кароля Навроцького. Нагадаємо, раніше Навроцький заявив, що така назва є образою для Польщі, а також висловив бажання позбавити Зеленського найвищої нагороди країни – ордена Білого Орла.

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«Кожен має свою національну чутливість, і я розумію, що українці вшановуватимуть пам'ять тих, хто боровся проти радянського загарбника, але я не зрозумів би, якби вони водночас хотіли вшановувати тих, хто вбивав поляків – найближчих союзників», – сказав Туск.

Премʼєр-міністр заявив, що допомога Польщі для України має бути фактором, на який українській стороні «слід дуже зважати». Він заявив, що якщо аргументи про допомогу не переконають Україну, то «це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес визначатиме відносини» між країнами.

Скандал навколо «Героїв УПА»

27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього низка польських політиків, зокрема президент Кароль Навроцький, різко розкритикували це рішення, розцінивши це як образу для Польщі.

1 червня польські ЗМІ повідомили, що через рішення Зеленського в місті Люблін з будівлі міської ради зняли прапор України. У Люблінській міськраді заявили, що рішення щодо найменування «ранить пам'ять польських жертв та перешкоджає розвитку щирого діалогу».

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3 червня голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про непублічні переговори з Україною через назву підрозділу ССО. Він назвав рішення Зеленського помилковим та заявив, що українська сторона має враховувати польську історичну чутливість, зокрема пов’язану з подіями на Волині.