Сікорський вважає, що Зеленський припустився помилки

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у вівторок, 2 червня, заявив про непублічні переговори з Україною щодо рішення про присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій назви «Герої УПА».

Під час зустрічі з мешканцями Люблінського воєводства польського міністра запитали про відповідне рішення президента України Володимира Зеленського. У відповідь Сікорський заявив, що вважає його помилковим. За його словами, історичні питання залишаються чутливими для обох країн, і не всі постаті та символи можуть мати однакове сприйняття в Україні та Польщі.

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Він зазначив, що українська сторона має враховувати польську історичну чутливість, зокрема пов’язану з подіями на Волині. Сікорський також повідомив, що між сторонами тривають закулісні консультації, і висловив сподівання, що Україна знайде спосіб переглянути це рішення.

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«Я б очікував, що українська сторона врахує нашу чутливість. Для них УПА асоціюється з опором проти радянської влади, а для нас – з Волинню», – додав польський міністр.

Водночас глава польського МЗС наголосив, що важливо не допустити використання історичних тем у російській дезінформації, яка може погіршити відносини між двома країнами.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього низка польських політиків, зокрема президент Кароль Навроцький, різко розкритикували це рішення, розцінивши це як образу для Польщі.

28 травня експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через це зняв український значок, назвавши бійців УПА «бандитами», а надання підрозділу назви на їхню честь образою для себе та поляків, які загинули у конфліктах минулого. А у польському місті Люблін з будівлі міської ради зняли прапор України.