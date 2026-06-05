Плямиста саламандра занесена до Червоної книги України

Держпідприємство «Ліси України» призупинило вирубку дерев у межах будівництва лінії електропередач біля полонини Руна. Сталося це після того, як зоозахисники виявили на цій території популяцію червонокнижної саламандри.

Йдеться про прорубування 18-кілометрової траси для ЛЕП на території Пашківецького лісництва в Мукачівському районі. За інформацією ГО «Зберегти Пікуй», техумови для реалізації проєкту «Закарпаттяобленерго» видало компанії «Вітряні парки України».

У січні 2026 року комісія за участі представників ДП «Ліси України», Ужанського нацпарку, Держліспроекту та громадських організацій обстежили лісосіки, які потрапляють під рубку. Зважаючи на значний сніговий покрив, комісія не змогла пройти усі визначені ділянки лісу, через це природоохронці відмовилися підписувати акти обстеження для майбутніх рубок.

«Закарпаттяоблеенерго» відшкодувало «Карпатському лісовому офісу» 23 млн грн за вирубку дерев і почало зведення лінії для електроустановок.

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Коли представники екологічної спільноти повідомили, що на ділянках, відведених під будівництво ЛЕП, виявили червонокнижні види рослин і тварин, «Карпатський лісовий офіс» створив комісію за участі науковців та екологічних служб і 28 травня ще раз обстежив територію.

«За результатами обстеження, дорослих особин саламандри плямистої на ділянках, відведених під ЛЕП, комісією не виявлено. Заболочених місць або інших оселищ, придатних для земноводних безпосередньо в межах траси ЛЕП, також не виявлено», – зазначили в ДП «Ліси України».

2 червня на територію прокладання лінії електропередачі виїхала експедиція Української природоохоронної групи, оприлюднивши фото з червонокнижною плямистою саламандрою.

У четвер, 4 червня, у ДП «Ліси України» повідомили, що призупиняють рубки. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України сформує нову комісію з обстеження лісових ділянок у Пашківецькому лісництві, до якої пообіцяли включити представників українських наукових інститутів, чиновників ОВА та селищних рад, а також громадські природоохоронні організації.