Максим Шумаков очолює студентську профспілку ЛНУ «Пряма дія»

Голові незалежної студентської профспілки ЛНУ імені Івана Франка «Пряма дія» 25-річному Максиму Шумакову оголосили підозру в кримінальному провадженні за поширення в соцмережах комуністичної символіки.

Як повідомили у п’ятницю, 31 липня, в поліції Львівщини, «задокументовано кілька фактів протиправної діяльності 25-річного мешканця Волинської області, зокрема – розміщення у соціальних мережах та публічного використання зображення комуністичної та націонал-соціалістичної (нацистської) символіки». При цьому в поліції не уточнили, про поширення яких саме зображень йдеться.

Фігуранта викрили оперативники СБУ та слідчі поліції. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують прізвище. За даними ZAXID.NET, підозру оголосили активісту Максиму Шумакову. Як повідомляє «ZMINA. Центр прав людини», сам Максим Шумаков пов’язує кримінальне переслідування зі своєю громадською діяльністю. Він стверджує, що після того як «Пряма дія» активізувала кампанії на захист прав студентів, до активістів профспілки в різних містах почали проявляти підвищену увагу правоохоронці.

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За інформацією YouControl, незалежна студентська профспілка ЛНУ імені Івана Франка «Пряма дія» зареєстрована у 2024 році. ЇЇ головою від моменту створення і досі вказаний Максим Шумаков. На сторінці «Прямої дії» в інстаграмі зазначається, що це «низова студентська профспілка, яка поділяє принципи рівності, лібертарної педагогіки, виступає проти комерціалізації освіти».