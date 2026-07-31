Понад 50 крафтових броварень з усієї України презентуватимуть свою унікальну продукцію під час заходу

Протягом 14-16 серпня відбудеться тринадцятий фестиваль крафтового пива Craft Beer & Vinyl Music Festival. Львів’ян та гостей запрошують на !FESTrepublic, що на Старознесенській, 24-26. На відвідувачів чекає різноманітна програма: концерти, спортивні активності та змагання, ді-джей сети з вінілових платівок та тиха вечірка.

На фестивалі Craft Beer & Vinyl Music Festival свою продукцію представлять понад 50 броварень з усієї України. Крім українського крафту, гості зможуть відкрити для себе добірку найцікавіших імпортних сортів пива. Також на території фестивалю працюватиме масштабний фудкорт, що об'єднає майже 30 закладів із різноманітними гастрономічними пропозиціями.

У рамках Craft Beer & Vinyl Music Festival на гостей чекатиме насичена музична програма. На сцені виступлять Epolets, «Сервант», O.Torvald, NAZVA, «Жадан і Собаки» та інші виконавці. Відбудеться також тиха вечірка в навушниках. А для поціновувачів вінілу можна буде придбати платівки та послухати вінілові сети від діджеїв.

Організатори також підготували окрему спортивну програму. На фестивалі можна долучитися до Beer stretching, подолати символічну дистанцію під час забігу PRAVDA Hangover Run та взяти участь у змаганнях з дартсу, які проведе Українська Дартс Ліга. Для наймолодших відвідувачів фестивалю чекатиме окрема розважальна програма від Leoland з різноманітними активностями та іграми.

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Захід стане майданчиком для підтримки армії. На Craft Beer & Vinyl Music Festival відвідувачі зможуть долучитися до збору «Рій помсти». У планах закупівля дронів для одного з найефективніших підрозділів в українському небі, спецпідрозділу «Омега».

Квитки на фестиваль можна придбати тут. Є два види квитків: на всі три дні із фірмовим фестивальним келихом – 900 грн, або ж на один день та без келиха – 400 грн. На заході не наливають пиво у пластикову тару, келих можна придбати на вході або прийти зі своїм, придбаним у минулі роки. Також організатори зазначають, що зі наближенням дати фестивалю вартість квитків зростатиме, тому охочим відвідати захід радять придбати їх заздалегідь.

Безкоштовний вхід для дітей до 12 років у супроводі дорослих, ветеранів та військовослужбовців при наявності документів, а також для родин загиблих на війні. Деталі фестивалю можна переглянути також на сторінках інстаграм та фейсбук.

Усі фото Craft Beer & Vinyl Music Festival