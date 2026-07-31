Рішення головкома дійсне з 26 липня

Новий головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий видав розпорядження про тимчасове призупинення поповнення штурмових полків Сухопутних військ новим особовим складом. Про це 31 липня повідомили співрозмовники онлайн-видання «Українська правда» у чотирьох штурмових полках.

За словами одного зі співрозмовників, штурмовим полкам заборонили брати на службу людей із батальйонів резерву та новомобілізованих.

Інший військовий розповів, що рішення головнокомандувача дійсне від 26 липня. Розпорядження також забороняє переміщення військових з інших частин в штурмові полки.

«Залишилася тільки можливість повернутися з СЗЧ для тих, хто пішов до 12 червня, через “Армію+”. До мене дві людини були в процесі переводу через СЗЧ, а тепер хз. Вони вже в себе пішли з підрозділу й чекали, щоб перейти до нас (в один із штурмових полків – УП), а тепер я не знаю, що з ними робити», – сказав він.

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Пресофіцер 425-го ОШП «Скеля» Олексій Братущак в коментарі УП підтвердив, що з 26 липня поповнення новобранцями полку «поставили на паузу». Він сказав, що в «Скелі» розуміють, чому так сталося.

«Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у ЗСУ. Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі».

Нагадаємо, 29 липня Генштаб ЗСУ оголосив про початок перевірки комплектування військових частин і справедливості розподілу людей. У відомстві наголосили, що ці рішення «спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу й більш раціональне використання людського капіталу».

За даними УП, до цього щонайменше два штурмові полки – 425-й «Скеля» та 225-й – мали ексклюзивне право на постійне поповнення та розширення завдяки прямій протекції попереднього головнокомандувача Олександра Сирського.

Так, ОШП «Скеля», який повинен був мати 3-4 тис. особового складу, розширили до понад 10 тис. військових. Водночас полк фігурував у резонансних журналістських розслідуваннях щодо небойових смертей, жорстокого поводження та ймовірних катувань новобранців й побратимів.

Наприкінці липня видання Texty.org.ua оприлюднило свідчення військових 225-го полку про погрози застосуванням зброї під час самовільного відходу з позицій, побиття та незаконне утримання. Командування полку заявило, що будь-які заяви щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності.