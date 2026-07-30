Ярослав Пилип очолив управління СБУ у Львові

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Пилипа начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави 30 липня.

До переведення на Львівщину Ярослав Пилип очолював обласне управління СБУ на Тернопільщині. На новій посаді він замінив Вадима Онищенка, якого Зеленський звільнив того ж дня.

Одночасно президент провів низку інших кадрових перестановок у Службі безпеки України. Зокрема, Олег Федорів став керівником Центру спеціальних операцій «А», а Олена Воронова очолила Управління роботи з особовим складом СБУ.

Нових начальників також призначили в управліннях СБУ в Автономній Республіці Крим, Житомирській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

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