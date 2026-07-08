Сергій Кононенко

Родичі керівника управління СБУ Закарпатської області Сергія Кононенка придбали 23 таунхауси в котеджних містечках під Києвом. Котеджні містечка, нерухомістю в яких володіє сімʼя Кононенка, повʼязують з бізнесменами, які фігурують в матеріалах ЗМІ про незаконну забудову, йдеться у розслідуванні hromadske, опублікованому 8 липня.

Сергій Кононенко працював у київському управлінні СБУ з 2016 року, а протягом 2019-2021 років обіймав посади начальника управління внутрішньої безпеки та заступником керівника київського управління Державної фіскальної служби. У 2022 році очолив СБУ у Кіровоградській області, де замінив загиблого від вогнепального поранення Олександра Наконечного, а в 2024 році – управління СБУ Закарпаття.

Журналісти виявили, що з 2021 року мати, сестра, свояк, теща та тесть Сергія Кононенка оформили на себе 23 таунхауси у котеджних містечках під Києвом. Частину нерухомості родичі придбали вже під час повномасштабного вторгнення.

Зокрема, сестра Кононенка Ольга Масленко та її чоловік Максим Масленко наприкінці 2022 року оформили на себе 11 земельних ділянок із таунхаусами у котеджному містечку Dream House. Шість із них мають площу по 96 м², а пʼять – 85 м².

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«У листопаді 2022-го в соцмережах цього котеджного містечка такі таунхауси зі знижкою продавалися за понад 48 та 43 тис. доларів. Тобто мінімальна ринкова вартість цих 11 таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тис. доларів», – йдеться у розслідуванні.

Ще 12 таунхаусів родина Кононенка придбала у котеджному містечку «Паларіс» на Київщині. Два з них оформили на сестру посадовця, три – на матір Кононенка Тетяну як спадок від свого чоловіка. Батько посадовця Василь Кононенко помер у 2024 році, а з 2022 року отримав у власність нерухомість орієнтовною вартістю 110 тис. доларів.

Решту таунхаусів придбали набули теща й тесть Сергія Кононенка – Анатолій та Ніна Брехунці. За даними hromadske, перші дві ділянки з таунхаусами у «Паларісі» вони придбали у листопаді 2021 року. Ще пʼять ділянок родичі Кононенка купили у грудні 2022 року, тоді коли на них вже звели таунхауси. Площа нерухомості – від 75 до 94 м².

«З огляду на оголошення про продаж у цьому самому котеджному містечку – що в другій половині 2021-го, що в другій половині 2022-го – ціна за квадратний метр починалася приблизно від 500 доларів. За нашими розрахунками, вартість такої інвестиції мала б становити близько 300 тис. доларів», – йдеться у матеріалі.

За офіційними даними, родина Сергія Кононенка заплатила за земельні ділянки всього 88 тис. грн. Станом на кінець червня 2026 року родина продала шість таунхаусів із 23.

hromadske повідомило, що котеджні містечка Dream House і «Паларіс» повʼязані з родиною бориспільських бізнесменів Дмитра та Олександра Гнатків. Ще у 2015 році Bihus.Info повідомляли, що бізнесмени були причетні до незаконної забудови на Переяславській дамбі.

«hromadske отримало доступ до прихованих від суспільства декларацій топа СБУ Сергія Кононенка за час його роботи в Державній фіскальній службі. Аналіз документів свідчить про те, що нинішній очільник Закарпатської СБУ мав звʼязки з бориспільськими бізнесменами ще задовго до того, як його родичі почали набувати нерухомості в пов'язаних із ними котеджних містечках», – повідомили журналісти.

Зокрема, у 2009 році Кононенко та Гнатки стали співвласниками будинку в Чернігівській області, а з 2019 року вони мають у спільній власності земельну ділянку.

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Окрім таунхаусів, у власності родини Сергія Кононенка є офісний центр із ринковою вартістю до 1 млн доларів. Компанія «Бориспільспецсервіс», яка володіє офісним центром, належить матері посадовця. Крім того, у 2022 році вже покійний батько Сергія Кононенка придбав земельну ділянку, на якій нині стоїть будинок на березі Дніпра.

«У 2025 році земельну ділянку від батька посадовця успадкувала його мати Тетяна. Наразі земля належить їй, а сам будинок досі не ввели в експлуатацію. Територія навколо помешкання ще не облаштована, але вже залитий фундамент під басейн. Архітектор Олег Гречух оцінив вартість будівництва цього будинку у щонайменше 100 тис. доларів», – повідомило hromadske.

За даними журналістів, ринкова вартість усіх перелічених обʼєктів у власності родини Кононенка може сягати 2 млн доларів. Мати посадовця – пенсіонерка, яка до 2017 року продавала хліб та кондитерські вироби. Батько посадовця мав ФОП з роздрібної торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, у 2018 році офіційно припинив діяльність. Їхній магазин був у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, приміщення та земельна ділянка досі в їхній власності.

Сестра посадовця працювала менеджеркою з продажу автомобілів, а її чоловік Максим очолює відділ продажів у дилерському центрі Renault у мережі «НІКО». Тесть та теща Кононенка працюють в Університеті імені Сковороди в місті Переяслав.

В СБУ на запит журналістів не відповіли про походження коштів на майно у власності родини Кононенка, проте згадали про підприємницьку діяльність його батька. Крім того, там звернули увагу на те, що його свояк, Максим Масленко, «обіймає посаду топменеджера в одній із компаній, що здійснює діяльність у сфері автомобільного дилерства». На питання, скільки коштували таунхауси насправді та як у власності родини опинилася фірма з офісним центром у Борисполі, в СБУ не відповіли.