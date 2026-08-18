На виправлення створених ШІ законопроєктів йде більше часу, аніж на підготовку документів з нуля

У США конгресмени масово залучають штучний інтелект для того, щоб генерувати законопроєкти. Велика кількість помилок у згенерованих документах та виправлення їх затягує ухвалення законів, повідомило 17 серпня Politico з посиланням на вісьмох колишніх та чинних посадовців з управлінням законодавчого радника Палати представників США.

За словами співрозмовників медіа, американські посадовці дедалі більше залучають ШІ у законотворчість. У багатьох випадках проєкти, які генерує штучний інтелект, має велику кількість помилок.

Зазначається, що юристи Конгресу США мають проблеми з перевіркою помилок штучного інтелекту, що може затягувати ухвалення законів. Крім того, ШІ-законопроєкти можуть створити ризики судових позовів, повʼязаних з неправильно наведеними нормами законодавства чи хибними юридичними визначеннями.

Один зі співрозмовників Politico розповів, що через помилки юристи витрачають більше часу на виправлення законопроєктів, зроблених ШІ, аніж знадобилося б для підготовки документів з нуля. Однією з поширених проблем також є вигадані чи неправильні посилання на вже чинні закони та розділи американського Кодексу.

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Ще однією проблемою, яка виникла через залучення ШІ до законотворчості, є зниження залученості та обізнаності їхніх авторів у питаннях, які ті намагаються врегулювати. Зазначається, що конгресмени, які приносять документ, части не можуть пояснити, чого саме хочуть досягти за допомогою нього.

Водночас Politico зазначило, що наразі немає підтверджених випадків, коли Палата представників або Сенат голосували за законопроєкт, повністю створений штучним інтелектом.