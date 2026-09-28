ДТП сталася на автодорозі «Південний об’їзд міста Городок» у Львівському районі

У неділю, 27 вересня, на автодорозі «Південний об’їзд міста Городок» у Львівському районі трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Golf, яким керував 22-річний мешканець району, та Audi A6 під керуванням 25-річного жителя Рівного.



Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Volkswagen Golf загинув на місці події. Водій автомобіля Audi A6 та його пасажирка, 22-річна жителька Волинської області, отримали тілесні ушкодження, їх доставили до медичного закладу.



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.